Украинцы привыкли, что их пенсия зависит от государства. Почему это большая ошибка

2020 год Украина встречает как страна, в которой каждые десять работающих граждан содержат десятерых пенсионеров. Прогнозы на ближайшие десятилетия неутешительны: в 2050-м на 10 человек трудоспособного возраста мы будем иметь 23 пенсионера.



Пенсий, как таковых, у большинства из них, скорее всего, не будет. Это значит, что через 30 лет людям, родившимся в 1980-х и 90-х годах, просто будет не на что жить.



Звучит апокалиптично, но такой сценарий неизбежен, если Украина продолжит ограничивать себя солидарной пенсионной системой, а украинцы – так и не начнут заботиться о своей старости самостоятельно, с помощью пенсионных накоплений.



Это должен делать каждый, вне зависимости от уровня дохода, образования или места жительства. Ниже – пять причин, почему пенсионные накопления – необходимость, с которой нельзя медлить.



Причина №1. Пенсионный фонд не сможет обеспечить всех

Украина входит в пятерку стран мира по показателю темпов сокращения населения. По прогнозам ООН, к 2050 году население нашей страны составит 36,4 млн человек, то есть сократится на 18%.



Факторы, способствующие снижению популяции:



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ГК «Лига» запускает пенсионный фонд от компании Ліга Пенсія 04.11.2019

ГК ЛИГА инвестировала в негосударственное пенсионное обеспечение 13.11.2018

КУА-АПФ Upinvest стала управляющим активами НПФ Лига Пенсия 02.11.2018

- Относительно высокая смертность;

- Снижение уровня рождаемости (на 10 женщин приходится всего лишь 15 детей);

- Массовая миграция (за границей работает 5,8 млн. украинцев).



Эти данные свидетельствуют: ситуация с наполняемостью бюджета государственного пенсионного фонда (он зависит от Единого социального взноса, который отчисляется с зарплаты каждого работающего украинца – 22%) в дальнейшем будет только ухудшаться.



Даже текущее соотношение работающие/пенсионеры показывает, что государственная пенсия вряд ли когда-либо будет достойной – на это просто нет денег. Что говорить о будущем, когда один работающий будет содержать сразу двух человек?



Возможно, нас ожидает взрывной рост экономики, благодаря чему правительство сможет собрать больше налогов, а имеющиеся деньги потратить на пенсионеров. Но будет ли такой сценарий долгосрочным? Ответ – вряд ли.



Поэтому выход один – на пенсию нужно откладывать самостоятельно.



<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>