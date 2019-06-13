RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1724172517261727

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 70
Виросли більш як на 50%
20%
14
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
33%
23
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:45

  hume написав:100%, как то говорил, что видел недавно людей крутивших/паявших металопласт на 15ом этаже. (Конец 2019 года) я думал, что такое не продается

Металлопласт он разный есть :lol:
https://www.tece.com/ru/truboprovodnye-sistemy/teceflex
_Mykola_
 
Повідомлень: 3540
З нами з: 09.02.09
Подякував: 515 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://finance.liga.net/personal/opini ... na-pensiyu

Украинцы привыкли, что их пенсия зависит от государства. Почему это большая ошибка
2020 год Украина встречает как страна, в которой каждые десять работающих граждан содержат десятерых пенсионеров. Прогнозы на ближайшие десятилетия неутешительны: в 2050-м на 10 человек трудоспособного возраста мы будем иметь 23 пенсионера.

Пенсий, как таковых, у большинства из них, скорее всего, не будет. Это значит, что через 30 лет людям, родившимся в 1980-х и 90-х годах, просто будет не на что жить.

Звучит апокалиптично, но такой сценарий неизбежен, если Украина продолжит ограничивать себя солидарной пенсионной системой, а украинцы – так и не начнут заботиться о своей старости самостоятельно, с помощью пенсионных накоплений.

Это должен делать каждый, вне зависимости от уровня дохода, образования или места жительства. Ниже – пять причин, почему пенсионные накопления – необходимость, с которой нельзя медлить.

Причина №1. Пенсионный фонд не сможет обеспечить всех
Украина входит в пятерку стран мира по показателю темпов сокращения населения. По прогнозам ООН, к 2050 году население нашей страны составит 36,4 млн человек, то есть сократится на 18%.

Факторы, способствующие снижению популяции:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ГК «Лига» запускает пенсионный фонд от компании Ліга Пенсія 04.11.2019
ГК ЛИГА инвестировала в негосударственное пенсионное обеспечение 13.11.2018
КУА-АПФ Upinvest стала управляющим активами НПФ Лига Пенсия 02.11.2018
- Относительно высокая смертность;
- Снижение уровня рождаемости (на 10 женщин приходится всего лишь 15 детей);
- Массовая миграция (за границей работает 5,8 млн. украинцев).

Эти данные свидетельствуют: ситуация с наполняемостью бюджета государственного пенсионного фонда (он зависит от Единого социального взноса, который отчисляется с зарплаты каждого работающего украинца – 22%) в дальнейшем будет только ухудшаться.

Даже текущее соотношение работающие/пенсионеры показывает, что государственная пенсия вряд ли когда-либо будет достойной – на это просто нет денег. Что говорить о будущем, когда один работающий будет содержать сразу двух человек?

Возможно, нас ожидает взрывной рост экономики, благодаря чему правительство сможет собрать больше налогов, а имеющиеся деньги потратить на пенсионеров. Но будет ли такой сценарий долгосрочным? Ответ – вряд ли.

Поэтому выход один – на пенсию нужно откладывать самостоятельно.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>


Вроде как не согласиться можно разве что с цифрами.
Но дальше начался такой откровенный загон, что вспомнился фильм "Кидалы"
"Приходи завтра, я тебя еще на 20 баксов кину"
На этом фоне, бетонные накопления выглядят куда как надежнее, хоть я и на них смотрю скептично. Но как актив, который не должен улетучиться совсем, вроде как ничего. А с этими ребятами что-то вспоминаются дома селенга, ммм, меркурий и прочие.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10204
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4384 раз.
Подякували: 2324 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:12

  Мизантрóп написав:коллеги,у меня идея ща подводнЫе гибкие шланги ко всем смесителям и на очкомойку заменить на медь-трубку ,шоб на века и от греха)) .Покидая оселю на Шаббат у нас заведено перекрывать краны,но помнится случай,как батя проснулся среди ночи чистого Четверга :D у себя в оселе на звук воды из гибкого,что был хуже воронка 37-го)).Отделался тряпкой и ведром условно с отсрочкой приговора :lol:. Дорговато,но думаю если приобрести вальцмана для меди и сделать по всему десятку своих объектов,то буду крепче спать.Шо насоветуете?Также на двух объектах у девочек есть ещё и биде.Давно знакомый сантех называл это бида)) опять же чего-то им подключали биду на холодную ток :roll: .ХЗ как им там,но по мне так смеситель тож надо для ануса :mrgreen:

Вальцман не нужен. Смотрите цанги ALBERTONI в магазинах "Полдюйма" (Леон).
Рабочее 20 атмосфер.
ПС. Если на десятке своих объектов сделать ремонт аля Трайбекастайл, то это уже не пассивный доход, а полная занятость на 1,5 ставки :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4697
З нами з: 19.07.08
Подякував: 567 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:16

  _Mykola_ написав:
  hume написав:100%, как то говорил, что видел недавно людей крутивших/паявших металопласт на 15ом этаже. (Конец 2019 года) я думал, что такое не продается

Металлопласт он разный есть :lol:
https://www.tece.com/ru/truboprovodnye-sistemy/teceflex

А там пластика нету (разве что декоративно- защитная оболочка)
Это физически сшитый (радиоактивным излучением :D ) полиэтилен.
Ресурс на холодную воду 100 лет.
Горячую (до 70 градусов) 50 лет.
UA
 
Повідомлень: 4697
З нами з: 19.07.08
Подякував: 567 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1724172517261727
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2435, 2436, 2437
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
24364 2328384
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2019 19:10
Оранжевый-хит сезона
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 3648
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 1475
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.