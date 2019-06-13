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Украинцы привыкли, что их пенсия зависит от государства. Почему это большая ошибка 2020 год Украина встречает как страна, в которой каждые десять работающих граждан содержат десятерых пенсионеров. Прогнозы на ближайшие десятилетия неутешительны: в 2050-м на 10 человек трудоспособного возраста мы будем иметь 23 пенсионера.
Пенсий, как таковых, у большинства из них, скорее всего, не будет. Это значит, что через 30 лет людям, родившимся в 1980-х и 90-х годах, просто будет не на что жить.
Звучит апокалиптично, но такой сценарий неизбежен, если Украина продолжит ограничивать себя солидарной пенсионной системой, а украинцы – так и не начнут заботиться о своей старости самостоятельно, с помощью пенсионных накоплений.
Это должен делать каждый, вне зависимости от уровня дохода, образования или места жительства. Ниже – пять причин, почему пенсионные накопления – необходимость, с которой нельзя медлить.
Причина №1. Пенсионный фонд не сможет обеспечить всех Украина входит в пятерку стран мира по показателю темпов сокращения населения. По прогнозам ООН, к 2050 году население нашей страны составит 36,4 млн человек, то есть сократится на 18%.
Факторы, способствующие снижению популяции:
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Эти данные свидетельствуют: ситуация с наполняемостью бюджета государственного пенсионного фонда (он зависит от Единого социального взноса, который отчисляется с зарплаты каждого работающего украинца – 22%) в дальнейшем будет только ухудшаться.
Даже текущее соотношение работающие/пенсионеры показывает, что государственная пенсия вряд ли когда-либо будет достойной – на это просто нет денег. Что говорить о будущем, когда один работающий будет содержать сразу двух человек?
Возможно, нас ожидает взрывной рост экономики, благодаря чему правительство сможет собрать больше налогов, а имеющиеся деньги потратить на пенсионеров. Но будет ли такой сценарий долгосрочным? Ответ – вряд ли.
Поэтому выход один – на пенсию нужно откладывать самостоятельно.
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
Вроде как не согласиться можно разве что с цифрами. Но дальше начался такой откровенный загон, что вспомнился фильм "Кидалы" "Приходи завтра, я тебя еще на 20 баксов кину" На этом фоне, бетонные накопления выглядят куда как надежнее, хоть я и на них смотрю скептично. Но как актив, который не должен улетучиться совсем, вроде как ничего. А с этими ребятами что-то вспоминаются дома селенга, ммм, меркурий и прочие.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Мизантрóп написав:коллеги,у меня идея ща подводнЫе гибкие шланги ко всем смесителям и на очкомойку заменить на медь-трубку ,шоб на века и от греха)) .Покидая оселю на Шаббат у нас заведено перекрывать краны,но помнится случай,как батя проснулся среди ночи чистого Четверга у себя в оселе на звук воды из гибкого,что был хуже воронка 37-го)).Отделался тряпкой и ведром условно с отсрочкой приговора . Дорговато,но думаю если приобрести вальцмана для меди и сделать по всему десятку своих объектов,то буду крепче спать.Шо насоветуете?Также на двух объектах у девочек есть ещё и биде.Давно знакомый сантех называл это бида)) опять же чего-то им подключали биду на холодную ток .ХЗ как им там,но по мне так смеситель тож надо для ануса
Вальцман не нужен. Смотрите цанги ALBERTONI в магазинах "Полдюйма" (Леон). Рабочее 20 атмосфер. ПС. Если на десятке своих объектов сделать ремонт аля Трайбекастайл, то это уже не пассивный доход, а полная занятость на 1,5 ставки
UA написав:Классно, в Европах так делают. Только доля электромонтажных работ, в общей смете ремонта, получается самой большой. Сантехнику в Европах совсем по иному принципу чем у нас делают. Эти затраты скрыты под финишной отделкой и в укро"евроремонте" такому места нет.
100%, как то говорил, что видел недавно людей крутивших/паявших металопласт на 15ом этаже. (Конец 2019 года) я думал, что такое не продается
На 15 этаже страшны не столько устаревшие металопласт- полипропилен как отсутствие качественных редукторов давления. Если сантехнику - электрику толково делать, то денег на нормальный телевизор не останется. Посмотрите проекты укродизайнеров, там всё пространство от телевизора пляшет.