Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
С морально этической стороны во всех новостроях после въезда первых жильцов стараются вписать шумные работы с 9 до 19, так как мало кому хочется слушать вой перфов до 21 нуль нуль, с учетом того, что с работы все прихолят к 19.
А те му***, которые бегают с постановой КМДА и разрешают своим строякам долбить с 8 да 21 после въезда в новострой первые же начинают бродить по этажам в 19:02 в поиске загулявшего перфа, проверено неоднократно.
НО, если ремонт проводится в уже обжитом доме, то безусловно можно работать до 21 00, тк это в интересах всех жильцов, быстрее закончат единственный ремонт, в отличии от новостроя в котором ремонты обеспечены на 4ре года после введения.