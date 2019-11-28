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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1725172617271728

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 70
Виросли більш як на 50%
20%
14
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
33%
23
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:15

  Vadim V написав:
  Frant написав:Щодо тиші і проведення ремонту в жилих приміщеннях.
Важлива тема)))
По моєму, її ще не обговорювали тут)))

В Інтернеті багато фейків на цю тему.
Зокрема є неправдива інформація про постанову КМДА, що буцім-то ремонти дозволено робити в багатоквартирних будинках з 8-00 до 19-00.


Насправді ж:
"проведення ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21:00 год до 8:00 год., а у святкові та неробочі дні — цілодобово"

До речі, субота не є вихідним днем, лише неділя.


http://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage. ... d=12681278

Завтра работаете?

С морально этической стороны во всех новостроях после въезда первых жильцов стараются вписать шумные работы с 9 до 19, так как мало кому хочется слушать вой перфов до 21 нуль нуль, с учетом того, что с работы все прихолят к 19.

А те му***, которые бегают с постановой КМДА и разрешают своим строякам долбить с 8 да 21 после въезда в новострой первые же начинают бродить по этажам в 19:02 в поиске загулявшего перфа, проверено неоднократно.

НО, если ремонт проводится в уже обжитом доме, то безусловно можно работать до 21 00, тк это в интересах всех жильцов, быстрее закончат единственный ремонт, в отличии от новостроя в котором ремонты обеспечены на 4ре года после введения.
hume
 
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