Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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С морально этической стороны во всех новостроях после въезда первых жильцов стараются вписать шумные работы с 9 до 19, так как мало кому хочется слушать вой перфов до 21 нуль нуль, с учетом того, что с работы все прихолят к 19.
А те му***, которые бегают с постановой КМДА и разрешают своим строякам долбить с 8 да 21 после въезда в новострой первые же начинают бродить по этажам в 19:02 в поиске загулявшего перфа, проверено неоднократно.
НО, если ремонт проводится в уже обжитом доме, то безусловно можно работать до 21 00, тк это в интересах всех жильцов, быстрее закончат единственный ремонт, в отличии от новостроя в котором ремонты обеспечены на 4ре года после введения.
Frant В предыдущем посте, Вам описали почему желательно заканчивать долбить стены в 19. Но чудакам на букву М, не понятен сам принцип, а чего ж это так? Простые правила комфортного совместного проживания в многоквартирном доме.
Я еще понимаю, когда надо разово повесить полочку и пробить 2 дырки с стене за 30 секунд и все, но когда долбеж идет постоянный, это как с мусорными пакетами на лестничной клетке... Просто не надо быть м.даками и все.
В нашем доме после того как заехало треть жильцов, на собрании было принято решение не делать шумные работы в субботу и после 19, и как ни странно, его поддержали и те кто еще делал или собирался делать ремонт, и о чудо, в это время у нас тишина.
Всем комфортно, и так необычно слышать перфораторы в выходные когда приходишь куда-нибудь в ламповую хрущевку или панельку.