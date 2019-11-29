Додано: Суб 30 лис, 2019 10:12

Frant

В предыдущем посте, Вам описали почему желательно заканчивать долбить стены в 19.

Но чудакам на букву М, не понятен сам принцип, а чего ж это так?

Простые правила комфортного совместного проживания в многоквартирном доме.



Я еще понимаю, когда надо разово повесить полочку и пробить 2 дырки с стене за 30 секунд и все, но когда долбеж идет постоянный, это как с мусорными пакетами на лестничной клетке...

Просто не надо быть м.даками и все.



В нашем доме после того как заехало треть жильцов, на собрании было принято решение не делать шумные работы в субботу и после 19, и как ни странно, его поддержали и те кто еще делал или собирался делать ремонт, и о чудо, в это время у нас тишина.



Всем комфортно, и так необычно слышать перфораторы в выходные когда приходишь куда-нибудь в ламповую хрущевку или панельку.