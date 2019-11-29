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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1725172617271728

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 70
Виросли більш як на 50%
20%
14
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
33%
23
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:15

  Vadim V написав:
  Frant написав:Щодо тиші і проведення ремонту в жилих приміщеннях.
Важлива тема)))
По моєму, її ще не обговорювали тут)))

В Інтернеті багато фейків на цю тему.
Зокрема є неправдива інформація про постанову КМДА, що буцім-то ремонти дозволено робити в багатоквартирних будинках з 8-00 до 19-00.


Насправді ж:
"проведення ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21:00 год до 8:00 год., а у святкові та неробочі дні — цілодобово"

До речі, субота не є вихідним днем, лише неділя.


http://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage. ... d=12681278

Завтра работаете?

С морально этической стороны во всех новостроях после въезда первых жильцов стараются вписать шумные работы с 9 до 19, так как мало кому хочется слушать вой перфов до 21 нуль нуль, с учетом того, что с работы все прихолят к 19.

А те му***, которые бегают с постановой КМДА и разрешают своим строякам долбить с 8 да 21 после въезда в новострой первые же начинают бродить по этажам в 19:02 в поиске загулявшего перфа, проверено неоднократно.

НО, если ремонт проводится в уже обжитом доме, то безусловно можно работать до 21 00, тк это в интересах всех жильцов, быстрее закончат единственный ремонт, в отличии от новостроя в котором ремонты обеспечены на 4ре года после введения.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 09:57

Муд*акам,які після 19-00 бігають до сусідів, щоб заборонити ремонт, варто зайти на офіційний сайт КМДА і почитати . Якщо вони грамотні:

"З 21.00 до 8.00 у робочі дні та в будь-який час протягом вихідного чи святкового дня заборонено проводити ремонт, якщо це окремо не узгоджено з сусідами"

https://kyivcity.gov.ua/navkolyshnie_se ... /shum/818/

Депілам, які не вміють читати, можна зателефонувати по тел. (044) 205-73-37 в довідкову службу КМДА і отримати там відповідь в усній формі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:12

Frant
В предыдущем посте, Вам описали почему желательно заканчивать долбить стены в 19.
Но чудакам на букву М, не понятен сам принцип, а чего ж это так?
Простые правила комфортного совместного проживания в многоквартирном доме.

Я еще понимаю, когда надо разово повесить полочку и пробить 2 дырки с стене за 30 секунд и все, но когда долбеж идет постоянный, это как с мусорными пакетами на лестничной клетке...
Просто не надо быть м.даками и все.

В нашем доме после того как заехало треть жильцов, на собрании было принято решение не делать шумные работы в субботу и после 19, и как ни странно, его поддержали и те кто еще делал или собирался делать ремонт, и о чудо, в это время у нас тишина.

Всем комфортно, и так необычно слышать перфораторы в выходные когда приходишь куда-нибудь в ламповую хрущевку или панельку.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Чудака на букву м. видно сразу.
Кстати пакеты с мусором не запрещено выставлять на лестничную площадку, отже до дила..
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

У нас в ОСМД давно принято на собрании, что шумные работы с 9 до 18.
Соблюдается очень четко всеми.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 11:41

  _Mykola_ написав:В предыдущем посте, Вам описали почему
є постанова КМДА, коли можна шуміти в квартирі. В якій чітко вказано час.

Дехто цього не розуміє.
"Вільнолюдей" в Україні 75%.
Вони починають щось розуміти, коли їх морять голодом, чи до їх приїжджають на танках "русіш-освабадітелі", чи коли залишаються без води, чи коли їх "розкуркулюють" і відправляють в Сибір.

Я взагалі заборонив би ремонти. :oops:
На мою думку, ремонти повинні робитись винятково при будівництві будинку.
Прожили мешканці 20-30-40-50 років - будинок нафіг знести, новий склепати. :wink: Най мешканці оплачують)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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