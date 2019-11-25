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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1726172717281729

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 70
Виросли більш як на 50%
20%
14
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
33%
23
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
Faceless
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  #<1 ... 1726172717281729
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