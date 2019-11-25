Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:45
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
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