Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:45
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:13
Центр CEDOS проаналізував житлову політику в Україні. Які з нею проблеми?
"Аналітики зробили висновок, що «сфера оренди житла неврегульована, не гарантує стабільності та стигматизована». Лише половина опитаних почуваються безпечно в орендованому житлі. П’ята частина респонденток/-ів хоча б раз зазнавали дискримінації під час пошуків житла. Стільки ж відчувають страх бути виселеними без попередження. Половина опитаних змушені економити на інших витратах через оренду, оскільки сплачують від третини до половини сукупного місячного доходу".
Мені підходить теперішня вартість оренди:погоджуються 48%, не погоджуються 28%. Приємний результат для нас. Є можливість підвищувати орендні ставки, доходи клієнтів дозволяють.
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