Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:45
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:13
Центр CEDOS проаналізував житлову політику в Україні. Які з нею проблеми?
"Аналітики зробили висновок, що «сфера оренди житла неврегульована, не гарантує стабільності та стигматизована». Лише половина опитаних почуваються безпечно в орендованому житлі. П’ята частина респонденток/-ів хоча б раз зазнавали дискримінації під час пошуків житла. Стільки ж відчувають страх бути виселеними без попередження. Половина опитаних змушені економити на інших витратах через оренду, оскільки сплачують від третини до половини сукупного місячного доходу".
Мені підходить теперішня вартість оренди:погоджуються 48%, не погоджуються 28%. Приємний результат для нас. Є можливість підвищувати орендні ставки, доходи клієнтів дозволяють.
Додано: Сер 04 гру, 2019 18:01
Орендодавець, який надає свою квартиру для гулянок на Новий рік, у мене асоціюється зі смертником. Ні зароблені кошти, ні заставна сума можуть не покрити збитків. Ні !!! Це все - без мене. Дорожче грошей тільки спокій. "Оренда квартира на Новий рік: вартість зросла на 10-12%"
Додано: Сер 04 гру, 2019 19:19
плюсую, в студенческие годы мы скидывались, снимали толпой квартиру побольше (3х или 4х комнатную)... что там только не происходило... но тогда на убытки лендлордов нам было пофигу
Додано: Сер 04 гру, 2019 19:22
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Укрстат интересную статистику выдал (2кв2019)
- почти 60% семей имеют средний доход менее 5тыс.грн на одного члена семьи.
- 80% семей имеет средний доход на человека менее 7тыс.грн
(средняя семья это 2,1 чел)
- при этом средняя номинальная з/п более 10700грн в месяц. И... судя по цифрам Госстата такие доходы на члена семьи имеют менее 7% домохозяйств.
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