Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:шо в вашем пониманиии является "оптимизацией налогообложения" при сдаче в аренду жилой недвиги за нал
своим,порядочным сдаю,они меня не сдадут даже за кешбек
я тетеньку одну знаю, сдает порядочным, своим, но тут одна проблема есть: проверенные то учатся, то беременеют, потом на белое платье и кольца собирают, и так лет 15 подряд, потому платят сейчас 4000 за двушку, коммунальные, правда, сверху
Нехай она конкретно проведёт оптимизацию - продаст нах ту двуху и проверит каков привкус имеют лангусты на Науру А "свои арэндари" попробуют в на вкус и аромат трибекиной .....зды И как оно снимать 50 метров за 500уе
shapo написав:В отличие от такого "патриота" как ты я работаю в строительстве в Киеве второй десяток лет и знаю ситуацию изнутри от получения разрешения на отвод земли до ввода объекта в эксплуатацию, кто и как в этом задействован и как принимаются решения, а не как ты - по роликам в ютюбе и проплаченным статейкам. Суды в Украине при определенных обстоятельствах присудят тебе сговор с Мазепой перед Полтавской битвой.
Автор посту явно заблукав у часі і просторі. З такими покрученими історичними поглядами слід увесь цей другий десяток років заробляти стаж у будівельній галузі Московії, а не допомагати своїми видихами сміттєспалювальному заводу "Енергія" забруднювати повітря в українській столиці.
Мне стаж не нужен т.к. я уже 3года на пенсии, а после пенсионный стаж в Украине мало что стоит, официальную зарплату почти все платят на стройке по минимуму, остальное в конверте. Юмора ты не понимаешь, так что не отвечай
antonivs3 написав:и так лет 15 подряд, потому платят сейчас 4000 за двушку, коммунальные, правда, сверху
Нехай она конкретно проведёт оптимизацию - продаст нах ту двуху и проверит каков привкус имеют лангусты на Науру А "свои арэндари" попробуют в на вкус и аромат трибекиной .....зды И как оно снимать 50 метров за 500уе
не дано ни им попробовать, ни ей- инсулин заморский дорогой, а пенсия ой какая маленькая, потому одни обречены снимать, а вторые сдавать 2к за 4000
antonivs3 написав:и так лет 15 подряд, потому платят сейчас 4000 за двушку, коммунальные, правда, сверху
Нехай она конкретно проведёт оптимизацию - продаст нах ту двуху и проверит каков привкус имеют лангусты на Науру А "свои арэндари" попробуют в на вкус и аромат трибекиной .....зды И как оно снимать 50 метров за 500уе
не дано ни им попробовать, ни ей- инсулин заморский дорогой, а пенсия ой какая маленькая, потому одни обречены снимать, а вторые сдавать 2к за 4000
В мене приятель теж здає 2к біля метро за 4500. Він живе в іншому місті, і не париться. Аби своєчасно платили.
До речі,квартиранти вже 4 роки живуть на одному місці.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців