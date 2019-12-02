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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1730173117321733>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 70
Виросли більш як на 50%
20%
14
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
33%
23
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 14:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Мизантрóп написав:
  sequence написав:нет. не верно.
верно,р1шення Леньки-юриста имеет юрсилу выше,чем ЗУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12 ,проголосованный при Леньке первом.Делаем дальше всех вместе!

у Вас час зазора с 8 до 9 на кофе пить будешь?


В ЗУ запрещено шуметь при ремонте с 21 до 8, в решении Киеврады этот запрет расширяется - с 19 до 8, на что, кстати, они имеют право, согласно вышеупомянутого ЗУ. Что не так?
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 14:53

  antonivs3 написав:
  Мизантрóп написав:
  kingkongovets написав:шо в вашем пониманиии является "оптимизацией налогообложения" при сдаче в аренду жилой недвиги за нал
своим,порядочным сдаю,они меня не сдадут даже за кешбек :mrgreen:

я тетеньку одну знаю, сдает порядочным, своим, но тут одна проблема есть: проверенные то учатся, то беременеют, потом на белое платье и кольца собирают, и так лет 15 подряд, потому платят сейчас 4000 за двушку, коммунальные, правда, сверху :mrgreen:

Нехай она конкретно проведёт оптимизацию - продаст нах ту двуху и проверит каков привкус имеют лангусты на Науру
А "свои арэндари" попробуют в на вкус и аромат трибекиной .....зды :mrgreen:
И как оно снимать 50 метров за 500уе
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 15:02

  antonivs3 написав:
  Прохожий написав:kingkongovets
просветите что там с продажей гостинки в дупе Ушинского?
УА так многозначительно набрасывал что в теме...

поддержу, чем кончилось-то?

УА дернул за слив и закрыл за собой крышку, в общем все как обычно... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 17:39

  ihorkyiv написав:
  shapo написав:В отличие от такого "патриота" как ты я работаю в строительстве в Киеве второй десяток лет и знаю ситуацию изнутри от получения разрешения на отвод земли до ввода объекта в эксплуатацию, кто и как в этом задействован и как принимаются решения, а не как ты - по роликам в ютюбе и проплаченным статейкам.
Суды в Украине при определенных обстоятельствах присудят тебе сговор с Мазепой перед Полтавской битвой.

Автор посту явно заблукав у часі і просторі. З такими покрученими історичними поглядами слід увесь цей другий десяток років заробляти стаж у будівельній галузі Московії, а не допомагати своїми видихами сміттєспалювальному заводу "Енергія" забруднювати повітря в українській столиці.

Мне стаж не нужен т.к. я уже 3года на пенсии, а после пенсионный стаж в Украине мало что стоит, официальную зарплату почти все платят на стройке по минимуму, остальное в конверте.
Юмора ты не понимаешь, так что не отвечай
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 18:04

  барабашов написав:
  antonivs3 написав:и так лет 15 подряд, потому платят сейчас 4000 за двушку, коммунальные, правда, сверху :mrgreen:

Нехай она конкретно проведёт оптимизацию - продаст нах ту двуху и проверит каков привкус имеют лангусты на Науру
А "свои арэндари" попробуют в на вкус и аромат трибекиной .....зды :mrgreen:
И как оно снимать 50 метров за 500уе

не дано ни им попробовать, ни ей- инсулин заморский дорогой, а пенсия ой какая маленькая, потому одни обречены снимать, а вторые сдавать 2к за 4000
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 19:29

  antonivs3 написав:
  барабашов написав:
  antonivs3 написав:и так лет 15 подряд, потому платят сейчас 4000 за двушку, коммунальные, правда, сверху :mrgreen:

Нехай она конкретно проведёт оптимизацию - продаст нах ту двуху и проверит каков привкус имеют лангусты на Науру
А "свои арэндари" попробуют в на вкус и аромат трибекиной .....зды :mrgreen:
И как оно снимать 50 метров за 500уе

не дано ни им попробовать, ни ей- инсулин заморский дорогой, а пенсия ой какая маленькая, потому одни обречены снимать, а вторые сдавать 2к за 4000

В мене приятель теж здає 2к біля метро за 4500. Він живе в іншому місті, і не париться. Аби своєчасно платили.

До речі,квартиранти вже 4 роки живуть на одному місці.
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Frant
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 20:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:В мене приятель теж здає 2к біля метро за 4500. Він живе в іншому місті, і не париться. Аби своєчасно платили.До речі,квартиранти вже 4 роки живуть на одному місці.

спадщина?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:35

  Прохожий написав:
  Frant написав:В мене приятель теж здає 2к біля метро за 4500. Він живе в іншому місті, і не париться. Аби своєчасно платили.До речі,квартиранти вже 4 роки живуть на одному місці.

спадщина?


Ні.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 07 гру, 2019 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:38

  Frant написав:
  Прохожий написав:
  Frant написав:В мене приятель теж здає 2к біля метро за 4500. Він живе в іншому місті, і не париться. Аби своєчасно платили.До речі,квартиранти вже 4 роки живуть на одному місці.

спадщина?


Ні.

Купляв за свої.

Йому пофіг.

Аби не турбували, і щоб гроші своєчасно переводили.

взяли бы у приятеля в субаренду за 5к...прибавка к пенсии опять же...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:52

  Прохожий написав:взяли бы у приятеля в субаренду за 5к...прибавка к пенсии опять же

залишаю Вам таку можливість. Раз Ви останній шмат хліба без солі доїдаєте.

До речі, в ЖЕКу є вільна вакансія двірника.
Не бажаєте попрацювати?

Я думав, що лише пан Хам такий заздрісний до чужої нерухомості.
Виявляється, є ще один простак.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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