Додано: Нед 08 гру, 2019 02:40

antonivs3 написав: kingkongovets написав: dinozavrik написав: Давайте бути чесними, Є тут в гілці хтось що платить 18% податок? Чи може хтось хто за додатковий підробіток теж платить? Навіть ті що є - з великим задоволенням цього б не робили, якщо б мали можливість Давайте бути чесними, Є тут в гілці хтось що платить 18% податок? Чи може хтось хто за додатковий підробіток теж платить? Навіть ті що є - з великим задоволенням цього б не робили,

зато о чужом воровстве и уходах от налогов тут принято писать длиннющие обвинительные трактаты

основатель ветки принципиально не платил налоги и призывал остальных, интересно было бы услышать сколько он заплатил за этот год основатель ветки принципиально не платил налоги и призывал остальных, интересно было бы услышать сколько он заплатил за этот год

гм, тему о воровстве и уходе от налогов РЖКЗ тут принято педалировать именно вами

скажите, положа руку на сердце- вы плотите потому что у вас генетически обусловленная повышенная сознательность или же оттого, что в вашем сегменте не платить весьма проблематично и чревато? гм, тему о воровстве и уходе от налогов РЖКЗ тут принято педалировать именно вамискажите, положа руку на сердце- вы плотите потому что у вас генетически обусловленная повышенная сознательность или же оттого, что в вашем сегменте не платить весьма проблематично и чревато?

ЖИЛУЮ

Антисемит сдает коммерческую недвигу, ее никто не снимает за кэш, оптимально как для арендатора - или у плательщика НДС или у упрощенца, но тогда цена должна компенсировать неполучение налогового кредита. И в том и в другом случае, аренда ложится на валовые расходы и ведет к законной минимизации налогообложения. В случае с плательщиком НДС - это НДС и налог на прибыль, в случае с упрощенцем - только налог на прибыль. Если конечно не снимает такой-же упрощенец. Я всегда снимал у плательщиков НДС.Иными словами, чел, оскорбляющий всех на форуме и государство Израиль, не может не платить налоги по той или иной форме. У него просто никто не снимет.Возникает другой вопрос - что он здесь делает?недвижимость и не сдает и не снимает.