antonivs3 написав:kingkongovets написав:
зато о чужом воровстве и уходах от налогов тут принято писать длиннющие обвинительные трактаты
основатель ветки принципиально не платил налоги и призывал остальных, интересно было бы услышать сколько он заплатил за этот год
гм, тему о воровстве и уходе от налогов РЖКЗ тут принято педалировать именно вами
скажите, положа руку на сердце- вы плотите потому что у вас генетически обусловленная повышенная сознательность или же оттого, что в вашем сегменте не платить весьма проблематично и чревато?
Антисемит сдает коммерческую недвигу, ее никто не снимает за кэш, оптимально как для арендатора - или у плательщика НДС или у упрощенца, но тогда цена должна компенсировать неполучение налогового кредита. И в том и в другом случае, аренда ложится на валовые расходы и ведет к законной минимизации налогообложения. В случае с плательщиком НДС - это НДС и налог на прибыль, в случае с упрощенцем - только налог на прибыль. Если конечно не снимает такой-же упрощенец. Я всегда снимал у плательщиков НДС.
Иными словами, чел, оскорбляющий всех на форуме и государство Израиль, не может не платить налоги по той или иной форме. У него просто никто не снимет.
Возникает другой вопрос - что он здесь делает?
ЖИЛУЮ недвижимость и не сдает и не снимает.