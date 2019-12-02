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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1730173117321733

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 70
Виросли більш як на 50%
20%
14
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
9
Знизилися на 26 - 50%
33%
23
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 02:40

  antonivs3 написав:
  kingkongovets написав:
  dinozavrik написав:Давайте бути чесними, Є тут в гілці хтось що платить 18% податок? Чи може хтось хто за додатковий підробіток теж платить? Навіть ті що є - з великим задоволенням цього б не робили, якщо б мали можливість

зато о чужом воровстве и уходах от налогов тут принято писать длиннющие обвинительные трактаты
основатель ветки принципиально не платил налоги и призывал остальных, интересно было бы услышать сколько он заплатил за этот год :mrgreen:

гм, тему о воровстве и уходе от налогов РЖКЗ тут принято педалировать именно вами :mrgreen:
скажите, положа руку на сердце- вы плотите потому что у вас генетически обусловленная повышенная сознательность или же оттого, что в вашем сегменте не платить весьма проблематично и чревато?


Антисемит сдает коммерческую недвигу, ее никто не снимает за кэш, оптимально как для арендатора - или у плательщика НДС или у упрощенца, но тогда цена должна компенсировать неполучение налогового кредита. И в том и в другом случае, аренда ложится на валовые расходы и ведет к законной минимизации налогообложения. В случае с плательщиком НДС - это НДС и налог на прибыль, в случае с упрощенцем - только налог на прибыль. Если конечно не снимает такой-же упрощенец. Я всегда снимал у плательщиков НДС.
Иными словами, чел, оскорбляющий всех на форуме и государство Израиль, не может не платить налоги по той или иной форме. У него просто никто не снимет.
Возникает другой вопрос - что он здесь делает?
ЖИЛУЮ недвижимость и не сдает и не снимает.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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  #<1 ... 1730173117321733
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