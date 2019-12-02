Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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shapo написав:Неуч, какая титульная нация закреплена в Конституции США?
Тупик, почитай, что я написал про США. Но и даже в этом американском котле есть понятие коренной нации. И эта коренная нация - индейцы - пользуется большими льготами и преимуществами перед другими пришлыми американцами. А ты тут у нас охреневшее национальное меньшинство. Отпетый украинофоб, ведешь безнаказано сионистскую пропаганду, открыто проповедуешь человеконенавистнические идеи мирового господства евреев и ваши идеи из Протоколов сионских мудрецов. Ты забыл, что сионизм это форма расизма, который уголовно наказуем? И это не выдумка Либо, это решение сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Договоришься, заберут нах в СБУ и отобьют молотком пальцы. Не то что на компе клепать не сможешь свою сионистскую чушь, а и ширинку не сможешь растегнуть, гадёныш...
По сути опять намешал все понятия в кучу для таких же неучей как ты - коренные народы, титульные нации и пр. Понятия "титульной нации" нет ни в одной приличной стране мира,даже в ненавидимой тобой и твоими коллегами-пидриотами современной России. По поводу сионизма. Ты бы хоть википедию открывал перед тем как очередную чушь постить- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... D0%9D_4686 И не тебе,клоун, меня, прошедшего советский стройбат и работающего сейчас вовсе не институте благородных девиц, пугать каким-то СБУ. Смотри лучше чтобы за тобой Моссад с Шабаком не пришел.
shapo написав:Понятия "титульной нации" нет ни в одной приличной стране мира,даже в ненавидимой тобой и твоими коллегами-пидриотами современной России.
Здрасьте. Dominant ethnicity. Dominant ethnicity refers to the phenomenon whereby a particular ethnic group exercises dominance within a nation. (Kaufmann, Eric P. (2009) Dominant ethnicity and dominant nationhood. empirical and normative aspects. University of London).
shapo написав:Понятия "титульной нации" нет ни в одной приличной стране мира,даже в ненавидимой тобой и твоими коллегами-пидриотами современной России.
Здрасьте. Dominant ethnicity. Dominant ethnicity refers to the phenomenon whereby a particular ethnic group exercises dominance within a nation. (Kaufmann, Eric P. (2009) Dominant ethnicity and dominant nationhood. empirical and normative aspects. University of London).
Ты совсем идиот если путаешь университетскую статью с положениями Конституции страны?
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