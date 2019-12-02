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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1733173417351736

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 71
Виросли більш як на 50%
20%
14
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
23
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 19:56

  Libo написав:
  shapo написав:Неуч, какая титульная нация закреплена в Конституции США?


Тупик, почитай, что я написал про США.
Но и даже в этом американском котле есть понятие коренной нации. И эта коренная нация - индейцы - пользуется большими льготами и преимуществами перед другими пришлыми американцами.
А ты тут у нас охреневшее национальное меньшинство. Отпетый украинофоб, ведешь безнаказано сионистскую пропаганду, открыто проповедуешь человеконенавистнические идеи мирового господства евреев и ваши идеи из Протоколов сионских мудрецов. Ты забыл, что сионизм это форма расизма, который уголовно наказуем? И это не выдумка Либо, это решение сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Договоришься, заберут нах в СБУ и отобьют молотком пальцы. Не то что на компе клепать не сможешь свою сионистскую чушь, а и ширинку не сможешь растегнуть, гадёныш...
:lol: :lol: :lol:


По сути опять намешал все понятия в кучу для таких же неучей как ты - коренные народы, титульные нации и пр.
Понятия "титульной нации" нет ни в одной приличной стране мира,даже в ненавидимой тобой и твоими коллегами-пидриотами современной России.
По поводу сионизма.
Ты бы хоть википедию открывал перед тем как очередную чушь постить-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... D0%9D_4686
И не тебе,клоун, меня, прошедшего советский стройбат и работающего сейчас вовсе не институте благородных девиц, пугать каким-то СБУ.
Смотри лучше чтобы за тобой Моссад с Шабаком не пришел.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 20:24

  shapo написав:Понятия "титульной нации" нет ни в одной приличной стране мира,даже в ненавидимой тобой и твоими коллегами-пидриотами современной России.


Здрасьте. Dominant ethnicity.
Dominant ethnicity refers to the phenomenon whereby a particular ethnic group exercises dominance within a nation.
(Kaufmann, Eric P. (2009) Dominant ethnicity and dominant nationhood.
empirical and normative aspects. University of London).
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 20:41

2All Модераторы

  shapo написав:Понятия "титульной нации" нет ни в одной приличной стране мира,даже в ненавидимой тобой и твоими коллегами-пидриотами современной России.

АУ, МОДЕРАТОРЫ???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 21:44

  Libo написав:
  shapo написав:Понятия "титульной нации" нет ни в одной приличной стране мира,даже в ненавидимой тобой и твоими коллегами-пидриотами современной России.


Здрасьте. Dominant ethnicity.
Dominant ethnicity refers to the phenomenon whereby a particular ethnic group exercises dominance within a nation.
(Kaufmann, Eric P. (2009) Dominant ethnicity and dominant nationhood.
empirical and normative aspects. University of London).

Ты совсем идиот если путаешь университетскую статью с положениями Конституции страны?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 21:45

  Прохожий написав:
  shapo написав:Понятия "титульной нации" нет ни в одной приличной стране мира,даже в ненавидимой тобой и твоими коллегами-пидриотами современной России.

АУ, МОДЕРАТОРЫ???

Ты по поводу антисемитских заяв своего коллеги-пидриота ничего черкнуть не хочешь?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 21:51

  shapo написав:
  Прохожий написав:
  shapo написав:Понятия "титульной нации" нет ни в одной приличной стране мира,даже в ненавидимой тобой и твоими коллегами-пидриотами современной России.

АУ, МОДЕРАТОРЫ???

Ты по поводу антисемитских заяв своего коллеги-пидриота ничего черкнуть не хочешь?

ур** моральный, черкниТЕ в личку телефончик, встретимся перетрем в офлайне про "пидриотов"
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 08 гру, 2019 22:02, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 21:55

  Прохожий написав:ур** моральный, черкни в личку телефончик, встретимся перетрем в офлайне про "пидриотов"

Чести много с такими как ты на стрелки ходить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:23

а ведь какое простое и элегантное решение было у шапиной мамы, использовать "колпачек Кафки"... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:21

shapo, за патріотів здалося б вибачитись.
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