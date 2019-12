Додано: Нед 08 гру, 2019 10:15

Libo написав: ihorkyiv написав: Оренда житла у Лондоні: "клопи - невід"ємна частина цього міста". Що може бути краще за теплий і затишний київський хрущик?? Залишайтеся вдома, в Україні. https://uainfo.org/blognews/1575135295- ... a-pro.html Оренда житла у Лондоні: "клопи - невід"ємна частина цього міста". Що може бути краще за теплий і затишний київський хрущик?? Залишайтеся вдома, в Україні.



Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.

Кто посмотрел мир, тот нашу жизнь жёпой не называет.

Врезалось в память. Приехала очень красивая и крутая наша тьолка в Америку. Сняла квартиру в 4-х этажном нормальном доме, в благополучном районе. Понравилось. А внутренняя часть стен домов там из деревянных и фанерных блоков.

По ним и пришли к ней зимой мыши ... Кишели. Стены ходили ходуном. Жрать приходили на кухню. Грелись и резвились по всей квартире. Она их страшенно боялась и сразу сообщила об этом ЧП в менеджмент. Там отнеслись к этому совершенно спокойно, мол бывает ... Пришел к ней из менеджмента посыльный дядя Том и принес две мышеловки. У неё истерика. Это я еще должна сама охотиться за ними? Мы ей помогли. В свободное время ловили у неё мышей. Прикупили ей еще мышеловок и поправили ситуацию. Она даже мышеловки в руки брать брезговала ...

Запомнилось, как она сокрушалась: - Все мне завидуют, что я уехала из этой жёпы в Америку и даже не подозревают, что я тут сплю с мышами в постеле ... Да Киев по сравнению с ними центр цивилизации!

Не понравилось ей тут. И не только мыши. Через год вернулась в Киев. Тут опять расцвела, стала еще круче и краше.

ось сайт блогерши, там свідчення про що прям нашестя клопів у всіх штатах

https://blog.penelopetrunk.com/2007/08/07/5-steps-to-taming-materialism-from-an-accidental-expert/

і посилання

https://www.sfgate.com/news/article/Bedbugs-bounce-back-Outbreaks-in-all-50-states-2603470.php ось сайт блогерши, там свідчення про що прям нашестя клопів у всіх штатахі посилання

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/