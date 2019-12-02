Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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dinozavrik написав:Давайте бути чесними, Є тут в гілці хтось що платить 18% податок? Чи може хтось хто за додатковий підробіток теж платить? Навіть ті що є - з великим задоволенням цього б не робили, якщо б мали можливість
зато о чужом воровстве и уходах от налогов тут принято писать длиннющие обвинительные трактаты основатель ветки принципиально не платил налоги и призывал остальных, интересно было бы услышать сколько он заплатил за этот год
гм, тему о воровстве и уходе от налогов РЖКЗ тут принято педалировать именно вами скажите, положа руку на сердце- вы плотите потому что у вас генетически обусловленная повышенная сознательность или же оттого, что в вашем сегменте не платить весьма проблематично и чревато?
Антисемит сдает коммерческую недвигу, ее никто не снимает за кэш, оптимально как для арендатора - или у плательщика НДС или у упрощенца, но тогда цена должна компенсировать неполучение налогового кредита. И в том и в другом случае, аренда ложится на валовые расходы и ведет к законной минимизации налогообложения. В случае с плательщиком НДС - это НДС и налог на прибыль, в случае с упрощенцем - только налог на прибыль. Если конечно не снимает такой-же упрощенец. Я всегда снимал у плательщиков НДС. Иными словами, чел, оскорбляющий всех на форуме и государство Израиль, не может не платить налоги по той или иной форме. У него просто никто не снимет. Возникает другой вопрос - что он здесь делает? ЖИЛУЮ недвижимость и не сдает и не снимает.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Кто посмотрел мир, тот нашу жизнь жёпой не называет. Врезалось в память. Приехала очень красивая и крутая наша тьолка в Америку. Сняла квартиру в 4-х этажном нормальном доме, в благополучном районе. Понравилось. А внутренняя часть стен домов там из деревянных и фанерных блоков. По ним и пришли к ней зимой мыши ... Кишели. Стены ходили ходуном. Жрать приходили на кухню. Грелись и резвились по всей квартире. Она их страшенно боялась и сразу сообщила об этом ЧП в менеджмент. Там отнеслись к этому совершенно спокойно, мол бывает ... Пришел к ней из менеджмента посыльный дядя Том и принес две мышеловки. У неё истерика. Это я еще должна сама охотиться за ними? Мы ей помогли. В свободное время ловили у неё мышей. Прикупили ей еще мышеловок и поправили ситуацию. Она даже мышеловки в руки брать брезговала ... Запомнилось, как она сокрушалась: - Все мне завидуют, что я уехала из этой жёпы в Америку и даже не подозревают, что я тут сплю с мышами в постеле ... Да Киев по сравнению с ними центр цивилизации! Не понравилось ей тут. И не только мыши. Через год вернулась в Киев. Тут опять расцвела, стала еще круче и краше. Плиз, не называйте больше наш Киев и нашу милую Украину жёпой. Цените.
Libo написав:Кто посмотрел мир, тот нашу жизнь жёпой не называет. Врезалось в память. Приехала очень красивая и крутая наша тьолка в Америку. Сняла квартиру в 4-х этажном нормальном доме, в благополучном районе. Понравилось. А внутренняя часть стен домов там из деревянных и фанерных блоков. По ним и пришли к ней зимой мыши ... Кишели. Стены ходили ходуном. Жрать приходили на кухню. Грелись и резвились по всей квартире. Она их страшенно боялась и сразу сообщила об этом ЧП в менеджмент. Там отнеслись к этому совершенно спокойно, мол бывает ... Пришел к ней из менеджмента посыльный дядя Том и принес две мышеловки. У неё истерика. Это я еще должна сама охотиться за ними? Мы ей помогли. В свободное время ловили у неё мышей. Прикупили ей еще мышеловок и поправили ситуацию. Она даже мышеловки в руки брать брезговала ... Запомнилось, как она сокрушалась: - Все мне завидуют, что я уехала из этой жёпы в Америку и даже не подозревают, что я тут сплю с мышами в постеле ... Да Киев по сравнению с ними центр цивилизации! Не понравилось ей тут. И не только мыши. Через год вернулась в Киев. Тут опять расцвела, стала еще круче и краше. Плиз, не называйте больше наш Киев и нашу милую Украину жёпой. Цените.
1) То, что в США в существующей одноэтажной деревянной каркасной застройке водится живность, в т.ч. и мыши в утеплителе стен который поэтому периодически меняют, общеизвестно.Однако в многоэтажке,да еще и в "приличном" районе что-то новенькое от вруна либо. 2) В Киеве полно не только мышей,но и крыс, причем разного размера - от размером с кошку в центре до поменьше на окраинах. Живут они преимущественно в подвалах, иногда на чердаках.Возможно, в старой постройке которую еще не приватизировали до 2008г не переделав в апартаменты можно встретить и в деревянных,пока не замененных перекрытиях. PS Это о сионистах - https://www.youtube.com/watch?v=cMsnUu81ljM
Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Кто посмотрел мир, тот нашу жизнь жёпой не называет. Врезалось в память. Приехала очень красивая и крутая наша тьолка в Америку. Сняла квартиру в 4-х этажном нормальном доме, в благополучном районе. Понравилось. А внутренняя часть стен домов там из деревянных и фанерных блоков. По ним и пришли к ней зимой мыши ... Кишели. Стены ходили ходуном. Жрать приходили на кухню. Грелись и резвились по всей квартире. Она их страшенно боялась и сразу сообщила об этом ЧП в менеджмент. Там отнеслись к этому совершенно спокойно, мол бывает ... Пришел к ней из менеджмента посыльный дядя Том и принес две мышеловки. У неё истерика. Это я еще должна сама охотиться за ними? Мы ей помогли. В свободное время ловили у неё мышей. Прикупили ей еще мышеловок и поправили ситуацию. Она даже мышеловки в руки брать брезговала ... Запомнилось, как она сокрушалась: - Все мне завидуют, что я уехала из этой жёпы в Америку и даже не подозревают, что я тут сплю с мышами в постеле ... Да Киев по сравнению с ними центр цивилизации! Не понравилось ей тут. И не только мыши. Через год вернулась в Киев. Тут опять расцвела, стала еще круче и краше. Плиз, не называйте больше наш Киев и нашу милую Украину жёпой. Цените.
_Mykola_ написав:Так, рано или поздно меняется электрика и в чешках и панельках... главное правильно все сделать, чтобы потом не было мучительно больно за многожильный кабель в штукатурке...
Очень удобно, в коридоре три проходных, по два в спальне и кухне. Поэтому на освещение, где сложные схемы, все-равно есть распредкоробки. А все силовые это отдельнымы линии. И в углубленных подрозетниках опресованные гильзами входящие линии на отводы к каждой розетке. Сложно?
Та мені все рівно. Люблю датчики руху в коридорах і санвузлах.
Всім процвітання!
так потім що на горшку йорзати (чи у ванні активно шевелитися), якщо реле не бачить руху?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Frant написав:Скрутити в один шлейф провод 220 В і коаксиальний ТВ-кабель
Если есть заземление, то из сложившейся ситуации можно выйти, соединив экран коаксиала с землей, это уменьшит помехи на порядок.
Frant написав:Мідь з алюмінієм багато хто скручує напряму, по неграмотності)) всякі там Wago-вські клемники чи залізні болти з 3 шайбами - то рішення не для простого народу)))
Клемники ваго - зло. Единственное их применение это низкоточные светодиодные светильники, не более того. Медь и алюминий - ВСЕГДА через переходник.
Московіти-електрики на своєму форумі всяке пишуть про клємніки Wago. Є позитивні відгуки, є й негатив. В принципі, цікаво: https://mastergrad.com/forums/t257478-t ... go/?page=4 З свого куцого електротехнічного досвіду і того, що я бачив за життя, можу сказати наступне: 1) алюмінієва проводка - це зло Якщо є можливість замінити її на мідну - обов,язково слід це зробити! 2) з,єднувати алюмінієвий провід напряму з мідним - не можна! Через певний час (може місяць, може - пару років) - контакт пропаде.
В селі в сирому підвалі ще "діди робили", оце минулого року замінив 2м проводки, так як ізоляція прогнила і проводка коротила на стіну і "мругала лампочка", думаю тій алюмінієвій проводці років 40, сама лампочка приржавіла до цоколя, а з скуткою нічого і не сталося.
Поміняв той шмат старої одножильної алюмінієвої проводки на багатожильний плоский мідний кабель. В місці колишньої скрутки лише зачистив старий мідний дріт і, вуаля, скрутив з новим мідним.
до чого я веду, що тривалість служби ще залежить від умов навантаження, якщо там іде 10% від макс. струму менше 1% часу, то експлуатація скуртки "мідь-люміній" можлива як завгодно довго.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:В селі в сирому підвалі ще "діди робили", оце минулого року замінив 2м проводки, так як ізоляція прогнила і проводка коротила на стіну і "мругала лампочка", думаю тій алюмінієвій проводці років 40, сама лампочка приржавіла до цоколя
Libo написав:Кто посмотрел мир, тот нашу жизнь жёпой не называет. Врезалось в память. Приехала очень красивая и крутая наша тьолка в Америку. Сняла квартиру в 4-х этажном нормальном доме, в благополучном районе. Понравилось. А внутренняя часть стен домов там из деревянных и фанерных блоков. По ним и пришли к ней зимой мыши ... Кишели. Стены ходили ходуном. Жрать приходили на кухню. Грелись и резвились по всей квартире. Она их страшенно боялась и сразу сообщила об этом ЧП в менеджмент. Там отнеслись к этому совершенно спокойно, мол бывает ... Пришел к ней из менеджмента посыльный дядя Том и принес две мышеловки. У неё истерика. Это я еще должна сама охотиться за ними? Мы ей помогли. В свободное время ловили у неё мышей. Прикупили ей еще мышеловок и поправили ситуацию. Она даже мышеловки в руки брать брезговала ... Запомнилось, как она сокрушалась: - Все мне завидуют, что я уехала из этой жёпы в Америку и даже не подозревают, что я тут сплю с мышами в постеле ... Да Киев по сравнению с ними центр цивилизации! Не понравилось ей тут. И не только мыши. Через год вернулась в Киев. Тут опять расцвела, стала еще круче и краше. Плиз, не называйте больше наш Киев и нашу милую Украину жёпой. Цените.
1) То, что в США в существующей одноэтажной деревянной каркасной застройке водится живность, в т.ч. и мыши в утеплителе стен который поэтому периодически меняют, общеизвестно.Однако в многоэтажке,да еще и в "приличном" районе что-то новенькое от вруна либо. 2) В Киеве полно не только мышей,но и крыс, причем разного размера - от размером с кошку в центре до поменьше на окраинах. Живут они преимущественно в подвалах, иногда на чердаках.Возможно, в старой постройке которую еще не приватизировали до 2008г не переделав в апартаменты можно встретить и в деревянных,пока не замененных перекрытиях. PS Это о сионистах - https://www.youtube.com/watch?v=cMsnUu81ljM
В Штатах 90% жилого фонда -старье. Билдинги моложе 50-х годов считаются "новыми домами". 7-8 этажные дома с деревянными перекрытиями, 4-5 вполне могут быть деревянными полностью или обложенные кирпичом. При этом в доме вполне может быть лифт. Отсутствие регулятивных норм на строительство в далеком прошлом имеет свои последствия.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Libo написав:Кто посмотрел мир, тот нашу жизнь жёпой не называет. Врезалось в память. Приехала очень красивая и крутая наша тьолка в Америку. Сняла квартиру в 4-х этажном нормальном доме, в благополучном районе. Понравилось. А внутренняя часть стен домов там из деревянных и фанерных блоков. По ним и пришли к ней зимой мыши ... Кишели. Стены ходили ходуном. Жрать приходили на кухню. Грелись и резвились по всей квартире. Она их страшенно боялась и сразу сообщила об этом ЧП в менеджмент. Там отнеслись к этому совершенно спокойно, мол бывает ... Пришел к ней из менеджмента посыльный дядя Том и принес две мышеловки. У неё истерика. Это я еще должна сама охотиться за ними? Мы ей помогли. В свободное время ловили у неё мышей. Прикупили ей еще мышеловок и поправили ситуацию. Она даже мышеловки в руки брать брезговала ... Запомнилось, как она сокрушалась: - Все мне завидуют, что я уехала из этой жёпы в Америку и даже не подозревают, что я тут сплю с мышами в постеле ... Да Киев по сравнению с ними центр цивилизации! Не понравилось ей тут. И не только мыши. Через год вернулась в Киев. Тут опять расцвела, стала еще круче и краше. Плиз, не называйте больше наш Киев и нашу милую Украину жёпой. Цените.
1) То, что в США в существующей одноэтажной деревянной каркасной застройке водится живность, в т.ч. и мыши в утеплителе стен который поэтому периодически меняют, общеизвестно.Однако в многоэтажке,да еще и в "приличном" районе что-то новенькое от вруна либо. 2) В Киеве полно не только мышей,но и крыс, причем разного размера - от размером с кошку в центре до поменьше на окраинах. Живут они преимущественно в подвалах, иногда на чердаках.Возможно, в старой постройке которую еще не приватизировали до 2008г не переделав в апартаменты можно встретить и в деревянных,пока не замененных перекрытиях. PS Это о сионистах - https://www.youtube.com/watch?v=cMsnUu81ljM
В Штатах 90% жилого фонда -старье. Билдинги моложе 50-х годов считаются "новыми домами". 7-8 этажные дома с деревянными перекрытиями, 4-5 вполне могут быть деревянными полностью или обложенные кирпичом. При этом в доме вполне может быть лифт. Отсутствие регулятивных норм на строительство в далеком прошлом имеет свои последствия.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.