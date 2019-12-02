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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1730173117321733

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 71
Виросли більш як на 50%
20%
14
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
10%
7
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
23
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 02:40

  antonivs3 написав:
  kingkongovets написав:
  dinozavrik написав:Давайте бути чесними, Є тут в гілці хтось що платить 18% податок? Чи може хтось хто за додатковий підробіток теж платить? Навіть ті що є - з великим задоволенням цього б не робили, якщо б мали можливість

зато о чужом воровстве и уходах от налогов тут принято писать длиннющие обвинительные трактаты
основатель ветки принципиально не платил налоги и призывал остальных, интересно было бы услышать сколько он заплатил за этот год :mrgreen:

гм, тему о воровстве и уходе от налогов РЖКЗ тут принято педалировать именно вами :mrgreen:
скажите, положа руку на сердце- вы плотите потому что у вас генетически обусловленная повышенная сознательность или же оттого, что в вашем сегменте не платить весьма проблематично и чревато?


Антисемит сдает коммерческую недвигу, ее никто не снимает за кэш, оптимально как для арендатора - или у плательщика НДС или у упрощенца, но тогда цена должна компенсировать неполучение налогового кредита. И в том и в другом случае, аренда ложится на валовые расходы и ведет к законной минимизации налогообложения. В случае с плательщиком НДС - это НДС и налог на прибыль, в случае с упрощенцем - только налог на прибыль. Если конечно не снимает такой-же упрощенец. Я всегда снимал у плательщиков НДС.
Иными словами, чел, оскорбляющий всех на форуме и государство Израиль, не может не платить налоги по той или иной форме. У него просто никто не снимет.
Возникает другой вопрос - что он здесь делает?
ЖИЛУЮ недвижимость и не сдает и не снимает.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 07:31

  ihorkyiv написав:Оренда житла у Лондоні: "клопи - невід"ємна частина цього міста". Що може бути краще за теплий і затишний київський хрущик?? Залишайтеся вдома, в Україні. https://uainfo.org/blognews/1575135295- ... a-pro.html


Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Кто посмотрел мир, тот нашу жизнь жёпой не называет.
Врезалось в память. Приехала очень красивая и крутая наша тьолка в Америку. Сняла квартиру в 4-х этажном нормальном доме, в благополучном районе. Понравилось. А внутренняя часть стен домов там из деревянных и фанерных блоков.
По ним и пришли к ней зимой мыши ... Кишели. Стены ходили ходуном. Жрать приходили на кухню. Грелись и резвились по всей квартире. Она их страшенно боялась и сразу сообщила об этом ЧП в менеджмент. Там отнеслись к этому совершенно спокойно, мол бывает ... Пришел к ней из менеджмента посыльный дядя Том и принес две мышеловки. У неё истерика. Это я еще должна сама охотиться за ними? Мы ей помогли. В свободное время ловили у неё мышей. Прикупили ей еще мышеловок и поправили ситуацию. Она даже мышеловки в руки брать брезговала ...
Запомнилось, как она сокрушалась: - Все мне завидуют, что я уехала из этой жёпы в Америку и даже не подозревают, что я тут сплю с мышами в постеле ... Да Киев по сравнению с ними центр цивилизации!
Не понравилось ей тут. И не только мыши. Через год вернулась в Киев. Тут опять расцвела, стала еще круче и краше.
Плиз, не называйте больше наш Киев и нашу милую Украину жёпой. Цените. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 08:57

  Libo написав:Кто посмотрел мир, тот нашу жизнь жёпой не называет.
Врезалось в память. Приехала очень красивая и крутая наша тьолка в Америку. Сняла квартиру в 4-х этажном нормальном доме, в благополучном районе. Понравилось. А внутренняя часть стен домов там из деревянных и фанерных блоков.
По ним и пришли к ней зимой мыши ... Кишели. Стены ходили ходуном. Жрать приходили на кухню. Грелись и резвились по всей квартире. Она их страшенно боялась и сразу сообщила об этом ЧП в менеджмент. Там отнеслись к этому совершенно спокойно, мол бывает ... Пришел к ней из менеджмента посыльный дядя Том и принес две мышеловки. У неё истерика. Это я еще должна сама охотиться за ними? Мы ей помогли. В свободное время ловили у неё мышей. Прикупили ей еще мышеловок и поправили ситуацию. Она даже мышеловки в руки брать брезговала ...
Запомнилось, как она сокрушалась: - Все мне завидуют, что я уехала из этой жёпы в Америку и даже не подозревают, что я тут сплю с мышами в постеле ... Да Киев по сравнению с ними центр цивилизации!
Не понравилось ей тут. И не только мыши. Через год вернулась в Киев. Тут опять расцвела, стала еще круче и краше.
Плиз, не называйте больше наш Киев и нашу милую Украину жёпой. Цените. :?


1) То, что в США в существующей одноэтажной деревянной каркасной застройке водится живность, в т.ч. и мыши в утеплителе стен который поэтому периодически меняют, общеизвестно.Однако в многоэтажке,да еще и в "приличном" районе что-то новенькое от вруна либо.
2) В Киеве полно не только мышей,но и крыс, причем разного размера - от размером с кошку в центре до поменьше на окраинах.
Живут они преимущественно в подвалах, иногда на чердаках.Возможно, в старой постройке которую еще не приватизировали до 2008г не переделав в апартаменты можно встретить и в деревянных,пока не замененных перекрытиях.
PS Это о сионистах - https://www.youtube.com/watch?v=cMsnUu81ljM
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 10:15

  Libo написав:
  ihorkyiv написав:Оренда житла у Лондоні: "клопи - невід"ємна частина цього міста". Що може бути краще за теплий і затишний київський хрущик?? Залишайтеся вдома, в Україні. https://uainfo.org/blognews/1575135295- ... a-pro.html


Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Кто посмотрел мир, тот нашу жизнь жёпой не называет.
Врезалось в память. Приехала очень красивая и крутая наша тьолка в Америку. Сняла квартиру в 4-х этажном нормальном доме, в благополучном районе. Понравилось. А внутренняя часть стен домов там из деревянных и фанерных блоков.
По ним и пришли к ней зимой мыши ... Кишели. Стены ходили ходуном. Жрать приходили на кухню. Грелись и резвились по всей квартире. Она их страшенно боялась и сразу сообщила об этом ЧП в менеджмент. Там отнеслись к этому совершенно спокойно, мол бывает ... Пришел к ней из менеджмента посыльный дядя Том и принес две мышеловки. У неё истерика. Это я еще должна сама охотиться за ними? Мы ей помогли. В свободное время ловили у неё мышей. Прикупили ей еще мышеловок и поправили ситуацию. Она даже мышеловки в руки брать брезговала ...
Запомнилось, как она сокрушалась: - Все мне завидуют, что я уехала из этой жёпы в Америку и даже не подозревают, что я тут сплю с мышами в постеле ... Да Киев по сравнению с ними центр цивилизации!
Не понравилось ей тут. И не только мыши. Через год вернулась в Киев. Тут опять расцвела, стала еще круче и краше.
Плиз, не называйте больше наш Киев и нашу милую Украину жёпой. Цените. :?

ось сайт блогерши, там свідчення про що прям нашестя клопів у всіх штатах
https://blog.penelopetrunk.com/2007/08/07/5-steps-to-taming-materialism-from-an-accidental-expert/
і посилання
https://www.sfgate.com/news/article/Bedbugs-bounce-back-Outbreaks-in-all-50-states-2603470.php
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:08

  Первый написав:
_Mykola_ написав:Так, рано или поздно меняется электрика и в чешках и панельках... главное правильно все сделать, чтобы потом не было мучительно больно за многожильный кабель в штукатурке...

Очень удобно, в коридоре три проходных, по два в спальне и кухне. ;)
Поэтому на освещение, где сложные схемы, все-равно есть распредкоробки.
А все силовые это отдельнымы линии.
И в углубленных подрозетниках опресованные гильзами входящие линии на отводы к каждой розетке.
Сложно?
Та мені все рівно. Люблю датчики руху в коридорах і санвузлах.


Всім процвітання!


так потім що на горшку йорзати (чи у ванні активно шевелитися), якщо реле не бачить руху?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:16

  GoldFish написав:Киевлян стало на 10 тысяч больше!
На 1 октября 2019 года численность населения Киева составила 2,96 млн. человек.

это надо еще 3 ЖК МОрдор построить

цікаво, коли 3 офіційних ляма пройдем?
п.с.
це з Коцюбинським чи без?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:25

  Frant написав:
  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Скрутити в один шлейф провод 220 В і коаксиальний ТВ-кабель

Если есть заземление, то из сложившейся ситуации можно выйти, соединив экран коаксиала с землей, это уменьшит помехи на порядок.

  Frant написав:Мідь з алюмінієм багато хто скручує напряму, по неграмотності)) всякі там Wago-вські клемники чи залізні болти з 3 шайбами - то рішення не для простого народу)))

Клемники ваго - зло. Единственное их применение это низкоточные светодиодные светильники, не более того.
Медь и алюминий - ВСЕГДА через переходник.

Московіти-електрики на своєму форумі всяке пишуть про клємніки Wago.
Є позитивні відгуки, є й негатив. В принципі, цікаво:
https://mastergrad.com/forums/t257478-t ... go/?page=4
З свого куцого електротехнічного досвіду і того, що я бачив за життя, можу сказати наступне:
1) алюмінієва проводка - це зло
Якщо є можливість замінити її на мідну - обов,язково слід це зробити!
2) з,єднувати алюмінієвий провід напряму з мідним - не можна! Через певний час (може місяць, може - пару років) - контакт пропаде.

В селі в сирому підвалі ще "діди робили", оце минулого року замінив 2м проводки, так як ізоляція прогнила і проводка коротила на стіну і "мругала лампочка", думаю тій алюмінієвій проводці років 40, сама лампочка приржавіла до цоколя, а з скуткою нічого і не сталося.

Поміняв той шмат старої одножильної алюмінієвої проводки на багатожильний плоский мідний кабель. В місці колишньої скрутки лише зачистив старий мідний дріт і, вуаля, скрутив з новим мідним.


до чого я веду, що тривалість служби ще залежить від умов навантаження, якщо там іде 10% від макс. струму менше 1% часу, то експлуатація скуртки "мідь-люміній" можлива як завгодно довго.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 16:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:В селі в сирому підвалі ще "діди робили", оце минулого року замінив 2м проводки, так як ізоляція прогнила і проводка коротила на стіну і "мругала лампочка", думаю тій алюмінієвій проводці років 40, сама лампочка приржавіла до цоколя
было такое в винном погребе на даче с 1960годов .Конденсат с декабря появлялся ,замена пола с земляного на простую ПЭТ пленку для под стяжку пола исключила влагу,а шоб не париться с лампочкой установил https://rozetka.com.ua/evrosvet_40172/p ... teristics/
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 03:12

  shapo написав:
  Libo написав:Кто посмотрел мир, тот нашу жизнь жёпой не называет.
Врезалось в память. Приехала очень красивая и крутая наша тьолка в Америку. Сняла квартиру в 4-х этажном нормальном доме, в благополучном районе. Понравилось. А внутренняя часть стен домов там из деревянных и фанерных блоков.
По ним и пришли к ней зимой мыши ... Кишели. Стены ходили ходуном. Жрать приходили на кухню. Грелись и резвились по всей квартире. Она их страшенно боялась и сразу сообщила об этом ЧП в менеджмент. Там отнеслись к этому совершенно спокойно, мол бывает ... Пришел к ней из менеджмента посыльный дядя Том и принес две мышеловки. У неё истерика. Это я еще должна сама охотиться за ними? Мы ей помогли. В свободное время ловили у неё мышей. Прикупили ей еще мышеловок и поправили ситуацию. Она даже мышеловки в руки брать брезговала ...
Запомнилось, как она сокрушалась: - Все мне завидуют, что я уехала из этой жёпы в Америку и даже не подозревают, что я тут сплю с мышами в постеле ... Да Киев по сравнению с ними центр цивилизации!
Не понравилось ей тут. И не только мыши. Через год вернулась в Киев. Тут опять расцвела, стала еще круче и краше.
Плиз, не называйте больше наш Киев и нашу милую Украину жёпой. Цените. :?


1) То, что в США в существующей одноэтажной деревянной каркасной застройке водится живность, в т.ч. и мыши в утеплителе стен который поэтому периодически меняют, общеизвестно.Однако в многоэтажке,да еще и в "приличном" районе что-то новенькое от вруна либо.
2) В Киеве полно не только мышей,но и крыс, причем разного размера - от размером с кошку в центре до поменьше на окраинах.
Живут они преимущественно в подвалах, иногда на чердаках.Возможно, в старой постройке которую еще не приватизировали до 2008г не переделав в апартаменты можно встретить и в деревянных,пока не замененных перекрытиях.
PS Это о сионистах - https://www.youtube.com/watch?v=cMsnUu81ljM


В Штатах 90% жилого фонда -старье. Билдинги моложе 50-х годов считаются "новыми домами". 7-8 этажные дома с деревянными перекрытиями, 4-5 вполне могут быть деревянными полностью или обложенные кирпичом. При этом в доме вполне может быть лифт.
Отсутствие регулятивных норм на строительство в далеком прошлом имеет свои последствия.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 03:12

  shapo написав:
  Libo написав:Кто посмотрел мир, тот нашу жизнь жёпой не называет.
Врезалось в память. Приехала очень красивая и крутая наша тьолка в Америку. Сняла квартиру в 4-х этажном нормальном доме, в благополучном районе. Понравилось. А внутренняя часть стен домов там из деревянных и фанерных блоков.
По ним и пришли к ней зимой мыши ... Кишели. Стены ходили ходуном. Жрать приходили на кухню. Грелись и резвились по всей квартире. Она их страшенно боялась и сразу сообщила об этом ЧП в менеджмент. Там отнеслись к этому совершенно спокойно, мол бывает ... Пришел к ней из менеджмента посыльный дядя Том и принес две мышеловки. У неё истерика. Это я еще должна сама охотиться за ними? Мы ей помогли. В свободное время ловили у неё мышей. Прикупили ей еще мышеловок и поправили ситуацию. Она даже мышеловки в руки брать брезговала ...
Запомнилось, как она сокрушалась: - Все мне завидуют, что я уехала из этой жёпы в Америку и даже не подозревают, что я тут сплю с мышами в постеле ... Да Киев по сравнению с ними центр цивилизации!
Не понравилось ей тут. И не только мыши. Через год вернулась в Киев. Тут опять расцвела, стала еще круче и краше.
Плиз, не называйте больше наш Киев и нашу милую Украину жёпой. Цените. :?


1) То, что в США в существующей одноэтажной деревянной каркасной застройке водится живность, в т.ч. и мыши в утеплителе стен который поэтому периодически меняют, общеизвестно.Однако в многоэтажке,да еще и в "приличном" районе что-то новенькое от вруна либо.
2) В Киеве полно не только мышей,но и крыс, причем разного размера - от размером с кошку в центре до поменьше на окраинах.
Живут они преимущественно в подвалах, иногда на чердаках.Возможно, в старой постройке которую еще не приватизировали до 2008г не переделав в апартаменты можно встретить и в деревянных,пока не замененных перекрытиях.
PS Это о сионистах - https://www.youtube.com/watch?v=cMsnUu81ljM


В Штатах 90% жилого фонда -старье. Билдинги моложе 50-х годов считаются "новыми домами". 7-8 этажные дома с деревянными перекрытиями, 4-5 вполне могут быть деревянными полностью или обложенные кирпичом. При этом в доме вполне может быть лифт.
Отсутствие регулятивных норм на строительство в далеком прошлом имеет свои последствия.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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