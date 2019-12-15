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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1731173217331734

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 73
Виросли більш як на 50%
21%
15
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
23
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:09

  flyman написав:В селі в сирому підвалі ще "діди робили", оце минулого року замінив 2м проводки, так як ізоляція прогнила і проводка коротила на стіну і "мругала лампочка", думаю тій алюмінієвій проводці років 40, сама лампочка приржавіла до цоколя, а з скуткою нічого і не сталося.

Поміняв той шмат старої одножильної алюмінієвої проводки на багатожильний плоский мідний кабель. В місці колишньої скрутки лише зачистив старий мідний дріт і, вуаля, скрутив з новим мідним.


до чого я веду, що тривалість служби ще залежить від умов навантаження, якщо там іде 10% від макс. струму менше 1% часу, то експлуатація скуртки "мідь-люміній" можлива як завгодно довго.


Категорично не рекомендую застосовувати скрутки "мідь - алюміній"!!!

Ось наслідки. Робота ще тих часів, коли "дєдивоєвалі". :mrgreen:
Робота професійного радянського електрика. Моножильний алюміній плюс багатожильна мідь. Добре, що обійшлось без пожежі. Коли згоріло - хрєн знає. Може, й десятки років назад. З,єднання і нині умовно робоче (пропускало струм, достатній для освітлення і т.п.)

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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:08

Взагалі-то, що стосується прокладки і контроля роботи квартирної електропроводки - значиму інформацію можна взяти на московитському сайті http://zametkielectrika.ru/category/ele ... rudovanie/
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

НБУ понизил ставку на -2%, до 13.5%
Пишу что будет в сл году, думайте:
- приток инвестиций в овгз более 20 млрд долл
- ставка снижается до 6-8%
- курс будет в р-не 21, в бюджете пропишут 25...ну как всегда)
- открывается ипотека на уровне 11-12%
0ptima
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:27

  0ptima написав:НБУ понизил ставку на -2%, до 13.5%
Пишу что будет в сл году, думайте:
- приток инвестиций в овгз более 20 млрд долл
- ставка снижается до 6-8%
- курс будет в р-не 21, в бюджете пропишут 25...ну как всегда)
- открывается ипотека на уровне 11-12%

Чи не Натаха-Трайбека віщає з нової обліківки????

  Долярчик написав:Вони, таки зроблять всіх разом!)))))

Баранеускас, дарма радієш!
Іпотека розжене ціни нерухомості в 1,5-2 рази.
І швидко!
І за 30 000 дол нічого ти вже не купиш. Тим більше - новобуд в міській смузі Львова.
__________________
"Чисельність постійного населення України - 38-40 млн осіб, за кордоном працює в середньому 3 млн, - директорка Інституту демографії Лібанова
Масштаби міграції неминуче ростимуть"

https://censor.net.ua/ua/news/3164943/c ... dyrektorka
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:07

  0ptima написав:НБУ понизил ставку на -2%, до 13.5%
Пишу что будет в сл году, думайте:
- приток инвестиций в овгз ... долл
- ставка снижается до ...
- курс будет в р-не ..., в бюджете пропишут 25...ну как всегда)
-открывается ипотека на уровне ...

прописали 27, корректировать прогноз будете?
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 12:11

Ось що пишуть грамотні люди:

"И так, с последнего кризиса долларовая зарплата в Украине выросла всего лишь на 77%. ВВП, который приходится вместо индекса украинской биржи, всего лишь на 8%, а цены на недвижимость в Киеве — упали сравнительно с 2009 годом на 40%."

https://petrimazepa.com/ukraine_economi ... y_kukuruza
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 12:25

  Frant написав:Ось що пишуть грамотні люди:

"И так, с последнего кризиса долларовая зарплата в Украине выросла всего лишь на 77%. ВВП, который приходится вместо индекса украинской биржи, всего лишь на 8%, а цены на недвижимость в Киеве — упали сравнительно с 2009 годом на 40%."

https://petrimazepa.com/ukraine_economi ... y_kukuruza

И какой вывод?
БУИТ.ДАРАЖАТЬ, или БУИТ.ДИШИВЕТЬ ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:23

  Вкладчик1234 написав:
  Frant написав:Ось що пишуть грамотні люди:

"И так, с последнего кризиса долларовая зарплата в Украине выросла всего лишь на 77%. ВВП, который приходится вместо индекса украинской биржи, всего лишь на 8%, а цены на недвижимость в Киеве — упали сравнительно с 2009 годом на 40%."

https://petrimazepa.com/ukraine_economi ... y_kukuruza

И какой вывод?
БУИТ.ДАРАЖАТЬ, или БУИТ.ДИШИВЕТЬ ?


Я вам нічого не буду розтовкмачувати, пане Вкладнику!
Інакше знову мене звинуватимете в недоотриманих прибутках((((
Самі вирішуйте, купляти чи продавати товар КРЖН!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

конкурент олх, бомбера для тих хто з яфономом
https://dou.ua/forums/topic/26139/
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:16

Прочитавши, не повірив власним очам: "У Канзас-сіті ухвалили білль про права орендарів житла". "Закон декларує право на житло, свободу від дискримінації, право на колективну сплату оренду тощо. Зокрема, забороняє відмовляти громадянину в оренді житла на підставі проблем із законом у минулому, таких як арешт або відбуття покарання. Також білль також зобов’язує власників помешкання попереджати про свій прихід за 24 години". Я так розумію, що пріоритет в оренді має громадянин(-ка) з такими характеристиками: чорношкірий безробітний із соціальним ваучером інвалід гомосексуальної орієнтації із злочинним минулим. :?: :shock: :evil: https://hmarochos.kiev.ua/2019/12/16/u- ... iv-zhytla/
Боже, дякую, що я не москаль, не німець і не американець !!!
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!

Любіть у коханні, в труді, у бою,
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою —
і вічні ми будемо з нею!
ihorkyiv
 
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