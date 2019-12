Додано: Пон 16 гру, 2019 16:33



https://dou.ua/forums/topic/26139/ конкурент олх, бомбера для тих хто з яфономом

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/