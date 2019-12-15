Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Боже, дякую, що я не москаль, не німець і не американець !!!
Перевожу: "Боже, спасибо что я лендлорд, права квартиросъемщиков, да и вообще людей, у нас не соблюдаются, негров и геев недолюбливают, зарплаты низкие, везде бардак, строят и ездят как попало и где попало, за неуплату налогов не сажают(ибо я имел бы проблемы с законом в прошлом, а может сидел бы и сейчас), и к этому ко всему у меня нет ни нефти ни газа" А если серьезно - когда-нибудь маятник остановится в нижней точке, пока же в человеколюбии есть перекосы, обратные последним тысячелетиям.
ihorkyiv написав:Прочитавши, не повірив власним очам: "У Канзас-сіті ухвалили білль про права орендарів житла". "Закон декларує право на житло, свободу від дискримінації, право на колективну сплату оренду тощо. Зокрема, забороняє відмовляти громадянину в оренді житла на підставі проблем із законом у минулому, таких як арешт або відбуття покарання. Також білль також зобов’язує власників помешкання попереджати про свій прихід за 24 години". Я так розумію, що пріоритет в оренді має громадянин(-ка) з такими характеристиками: чорношкірий безробітний із соціальним ваучером інвалід гомосексуальної орієнтації із злочинним минулим. https://hmarochos.kiev.ua/2019/12/16/u- ... iv-zhytla/ Боже, дякую, що я не москаль, не німець і не американець !!! Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди!
Любіть у коханні, в труді, у бою, як пісню, що лине зорею... Всім серцем любіть Україну свою — і вічні ми будемо з нею!
право на колективну сплату оренду тощо. Переведите на русский, або мову ?
ihorkyiv написав:Прочитавши, не повірив власним очам: "У Канзас-сіті ухвалили білль про права орендарів житла". "Закон декларує право на житло, свободу від дискримінації, право на колективну сплату оренду тощо. Зокрема, забороняє відмовляти громадянину в оренді житла на підставі проблем із законом у минулому, таких як арешт або відбуття покарання. Також білль також зобов’язує власників помешкання попереджати про свій прихід за 24 години". Я так розумію, що пріоритет в оренді має громадянин(-ка) з такими характеристиками: чорношкірий безробітний із соціальним ваучером інвалід гомосексуальної орієнтації із злочинним минулим. https://hmarochos.kiev.ua/2019/12/16/u- ... iv-zhytla/ Боже, дякую, що я не москаль, не німець і не американець !!! Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди!
Любіть у коханні, в труді, у бою, як пісню, що лине зорею... Всім серцем любіть Україну свою — і вічні ми будемо з нею!
право на колективну сплату оренду тощо. Переведите на русский, або мову ?
Вас, ймовірно, цікавить не переклад, а тлумачення. У тексті йдеться про забезпечення права на колективну сплату орендИ. Це коли під спільним дахом (кімната або квартира) поселяються спортсмен афроамериканець - інвалід на усю голову, качок латінос з вагомим тюремним стажем і емігрант москаль - гомік. І ті двоє перших щомісяця примушують останнього покривати орендну ставку своїм коштом, уникаючи колективної платіжної відповідальності, що є вкрай несправедливим чинником, хоча договір підписував саме москаль-гомік, бо орендодавцю зручніше мати справу з одним суб"єктом, а не із кожним мешканцем окремо. Ось за таке право колективної сплати за оренду і точиться боротьба силами пригноблених. Дякую за запитання. Радий був надати юридичну консультацію. )