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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1732173317341735

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 73
Виросли більш як на 50%
21%
15
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
23
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:46

  ihorkyiv написав:Боже, дякую, що я не москаль, не німець і не американець !!!

Перевожу: "Боже, спасибо что я лендлорд, права квартиросъемщиков, да и вообще людей, у нас не соблюдаются, негров и геев недолюбливают, зарплаты низкие, везде бардак, строят и ездят как попало и где попало, за неуплату налогов не сажают(ибо я имел бы проблемы с законом в прошлом, а может сидел бы и сейчас), и к этому ко всему у меня нет ни нефти ни газа" :)
А если серьезно - когда-нибудь маятник остановится в нижней точке, пока же в человеколюбии есть перекосы, обратные последним тысячелетиям.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:56

  ihorkyiv написав:Прочитавши, не повірив власним очам: "У Канзас-сіті ухвалили білль про права орендарів житла". "Закон декларує право на житло, свободу від дискримінації, право на колективну сплату оренду тощо. Зокрема, забороняє відмовляти громадянину в оренді житла на підставі проблем із законом у минулому, таких як арешт або відбуття покарання. Також білль також зобов’язує власників помешкання попереджати про свій прихід за 24 години". Я так розумію, що пріоритет в оренді має громадянин(-ка) з такими характеристиками: чорношкірий безробітний із соціальним ваучером інвалід гомосексуальної орієнтації із злочинним минулим. :?: :shock: :evil: https://hmarochos.kiev.ua/2019/12/16/u- ... iv-zhytla/
Боже, дякую, що я не москаль, не німець і не американець !!!
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!

Любіть у коханні, в труді, у бою,
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою —
і вічні ми будемо з нею!

право на колективну сплату оренду тощо.
Переведите на русский, або мову ? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:48

  Vadim V написав:
  ihorkyiv написав:Прочитавши, не повірив власним очам: "У Канзас-сіті ухвалили білль про права орендарів житла". "Закон декларує право на житло, свободу від дискримінації, право на колективну сплату оренду тощо. Зокрема, забороняє відмовляти громадянину в оренді житла на підставі проблем із законом у минулому, таких як арешт або відбуття покарання. Також білль також зобов’язує власників помешкання попереджати про свій прихід за 24 години". Я так розумію, що пріоритет в оренді має громадянин(-ка) з такими характеристиками: чорношкірий безробітний із соціальним ваучером інвалід гомосексуальної орієнтації із злочинним минулим. :?: :shock: :evil: https://hmarochos.kiev.ua/2019/12/16/u- ... iv-zhytla/
Боже, дякую, що я не москаль, не німець і не американець !!!
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!

Любіть у коханні, в труді, у бою,
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою —
і вічні ми будемо з нею!

право на колективну сплату оренду тощо.
Переведите на русский, або мову ? :mrgreen:

Вас, ймовірно, цікавить не переклад, а тлумачення. У тексті йдеться про забезпечення права на колективну сплату орендИ. Це коли під спільним дахом (кімната або квартира) поселяються спортсмен афроамериканець - інвалід на усю голову, качок латінос з вагомим тюремним стажем і емігрант москаль - гомік. І ті двоє перших щомісяця примушують останнього покривати орендну ставку своїм коштом, уникаючи колективної платіжної відповідальності, що є вкрай несправедливим чинником, хоча договір підписував саме москаль-гомік, бо орендодавцю зручніше мати справу з одним суб"єктом, а не із кожним мешканцем окремо. Ось за таке право колективної сплати за оренду і точиться боротьба силами пригноблених. Дякую за запитання. Радий був надати юридичну консультацію. )
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 00:31

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Понравился комментарий в обсуждении новости о строительстве еще одного многоэтажного монстра в районе Аркадии, кто знает там реально уже ни проехать, ни протолкнуться.

"Давай новые стандарты строительства: расстояние между двумя рядом стоящими зданиями должно быть достаточным для выноса гроба на плечах четырёх человек его несущих. Все остальное не важно."
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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