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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:25
Vadim V
В Запорожье ещё хуже.Хотим сдать одну квартиру,но за те деньги,что видим в объявлениях не хочется и начинать.....
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barin
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:27
Alex6
Согласен.Раздумываем сейчас над покупкой Киев или Львов.
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barin
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
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