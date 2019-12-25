Vadim V
В Запорожье ещё хуже.Хотим сдать одну квартиру,но за те деньги,что видим в объявлениях не хочется и начинать.....
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:25
Vadim V
В Запорожье ещё хуже.Хотим сдать одну квартиру,но за те деньги,что видим в объявлениях не хочется и начинать.....
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:22
Фейслесарі ранішеписали, що в облцентрах все гуд. Невже помилялись???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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