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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1735173617371738

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 74
Виросли більш як на 50%
20%
15
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:25

Vadim V
В Запорожье ещё хуже.Хотим сдать одну квартиру,но за те деньги,что видим в объявлениях не хочется и начинать.....
barin
 
Повідомлень: 62
З нами з: 11.06.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:27

Alex6
Согласен.Раздумываем сейчас над покупкой Киев или Львов.
barin
 
Повідомлень: 62
З нами з: 11.06.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:32

  barin написав:
В Запорожье ещё хуже.Хотим сдать одну квартиру,но за те деньги,что видим в объявлениях не хочется и начинать.....


Много комнат? Выход из положения - покомнатная сдача, в Киеве по 4-5 тыс. за комнату. Вот типичный пример, оцените спрос:
https://www.facebook.com/groups/rieltor ... 405063800/

Таковы нынешние реалии.
artlife
 
Повідомлень: 103
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Подякували: 24 раз.
 
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  #<1 ... 1735173617371738
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