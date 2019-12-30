Vadim V
В Запорожье ещё хуже.Хотим сдать одну квартиру,но за те деньги,что видим в объявлениях не хочется и начинать.....
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:25
Vadim V
В Запорожье ещё хуже.Хотим сдать одну квартиру,но за те деньги,что видим в объявлениях не хочется и начинать.....
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:32
Много комнат? Выход из положения - покомнатная сдача, в Киеве по 4-5 тыс. за комнату. Вот типичный пример, оцените спрос:
Таковы нынешние реалии.
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:40
Комната - ПРОХОДНАЯ!!!! И тьма желающих. Еще и с собакой.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Вів 31 гру, 2019 10:27
Копенгаген. Столица Данії.
Схоже, що там немає жодного 25-поверхового "неохруща"!!
Фото тут
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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