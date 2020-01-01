Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:25
Vadim V В Запорожье ещё хуже.Хотим сдать одну квартиру,но за те деньги,что видим в объявлениях не хочется и начинать.....
barin
Повідомлень: 62
З нами з: 11.06.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:27
Alex6 Согласен.Раздумываем сейчас над покупкой Киев или Львов.
barin
Повідомлень: 62
З нами з: 11.06.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:32
barin написав:
В Запорожье ещё хуже.Хотим сдать одну квартиру,но за те деньги,что видим в объявлениях не хочется и начинать.....
Много комнат? Выход из положения - покомнатная сдача, в Киеве по 4-5 тыс. за комнату. Вот типичный пример, оцените спрос:
https://www.facebook.com/groups/rieltor ... 405063800/
Таковы нынешние реалии.
artlife
Повідомлень: 109
З нами з: 07.10.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:40
artlife написав: barin написав:
В Запорожье ещё хуже.Хотим сдать одну квартиру,но за те деньги,что видим в объявлениях не хочется и начинать.....
Много комнат? Выход из положения - покомнатная сдача, в Киеве по 4-5 тыс. за комнату. Вот типичный пример, оцените спрос:
https://www.facebook.com/groups/rieltor ... 405063800/
Таковы нынешние реалии.
Комната - ПРОХОДНАЯ!!!! И тьма желающих. Еще и с собакой.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
Повідомлень: 10250
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4393 раз.
Подякували: 2325 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 31 гру, 2019 10:27
Копенгаген. Столица Данії.
Схоже, що там немає жодного 25-поверхового "неохруща"!!
Фото тут
https://uainfo.org/blognews/1577703848- ... -foto.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Повідомлень: 20879
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 2152 раз.
Профіль
Додано: Вів 31 гру, 2019 11:49
Дійсно немає, з верхівки храма Спасителя можна оглянути місто - хмарочоси є, але їх небагато і це всілякі хілтони та бізнес-центри. І в нових районах забудова помірної поверховості.
В Парижі теж немає, є один лиш Монпарнас, але там інші причини
Faceless
Модератор
Повідомлень: 26195
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 6147 раз.
Профіль
7
2
3
Додано: Сер 01 січ, 2020 22:52
Faceless написав:
Дійсно немає, з верхівки храма Спасителя можна оглянути місто - хмарочоси є, але їх небагато і це всілякі хілтони та бізнес-центри. І в нових районах забудова помірної поверховості.
В Парижі теж немає, є один лиш Монпарнас, але там інші причини
Це означає, що 25-поверхові "неохрущі" - то гетто для бідних і недалеких людей.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Повідомлень: 20879
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 2152 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 січ, 2020 23:06
Frant написав:
Це означає, що 25-поверхові "неохрущі" - то гетто для бідних і недалеких людей.
Муравейники имеют право на жизнь, но не в старом городе.
artlife
Повідомлень: 109
З нами з: 07.10.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
26455
2734027
461
190070
П'ят 13 гру, 2019 07:17 Frant
10
4046