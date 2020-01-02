В Данії з'явились нові вакансії - свиней доглядати на фермах.
ЗП 1000-1200 євро/міс.
Скоро укро-датські свинарі разом з київськими електриками , парковщиками і сантехніками скуплять всі квартири КРЖн !!!
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:34
В Данії з'явились нові вакансії - свиней доглядати на фермах.
ЗП 1000-1200 євро/міс.
Скоро укро-датські свинарі разом з київськими електриками , парковщиками і сантехніками скуплять всі квартири КРЖн !!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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