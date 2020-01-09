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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1736173717381739

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 74
Виросли більш як на 50%
20%
15
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ветка умерла? (ну и хрен с ней)
Поэтому закину сюда, пусть валяется:
https://finance.liga.net/personal/artic ... at-vyvodov


....
Новое поколение
Поведение молодежи и ее установки очень изменили социальные сети. Для них модели бедности и богатства уже выглядят по-другому. Изменилось отношение к жилью: зачем его иметь, если можно арендовать, что гораздо рациональнее, если у вас в перспективе мобильность, которая ведет вас за работой. Для чего покупать авто, если можно вызвать такси или "блаблакар". Одежда для них больше не является частью презентации себя, статуса, главное - чтобы было функционально и удобно.
....



<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>


Остальное тоже стоит почитать по ссылке выше.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:51

  rjkz написав:Ветка умерла? (ну и хрен с ней)
Поэтому закину сюда, пусть валяется:
https://finance.liga.net/personal/artic ... at-vyvodov


....
Новое поколение
Поведение молодежи и ее установки очень изменили социальные сети. Для них модели бедности и богатства уже выглядят по-другому. Изменилось отношение к жилью: зачем его иметь, если можно арендовать, что гораздо рациональнее, если у вас в перспективе мобильность, которая ведет вас за работой. Для чего покупать авто, если можно вызвать такси или "блаблакар". Одежда для них больше не является частью презентации себя, статуса, главное - чтобы было функционально и удобно.
....



<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>


Остальное тоже стоит почитать по ссылке выше.


На соседней ветке я уже минимум год назад озвучивал эти тезы для любителя турецкой недвижимости ,но ни он, ни те, кто обвиняли его в риэлторстве на турецком рынке ее не восприняли
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ветка не умерла, просто не сезон.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 02:11

rjkz
Насчёт отхода от принципов "своё авто да пожирнее" к "блаблакарам" и прочим буберам я бы поспорил, это просто многие 20-25ти летние в отличии от нас в их годы в 90е,ещё на свою бэху-семерку б/н не наколотили.
А вот по жилью весьма интересно. Предпочитают мобильность в аренде и работе - будет им хотя бы 55, а лучше 60, посмотрю как они по своим раздроченным святыми годами мобильности запросам арендовать прелесть видовую на пенсию будут.
Не только лишь все(с) хотя бы на однуху в Вишневом сохранят
барабашов
 
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  #<1 ... 1736173717381739
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