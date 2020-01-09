Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
.... Новое поколение Поведение молодежи и ее установки очень изменили социальные сети. Для них модели бедности и богатства уже выглядят по-другому. Изменилось отношение к жилью: зачем его иметь, если можно арендовать, что гораздо рациональнее, если у вас в перспективе мобильность, которая ведет вас за работой. Для чего покупать авто, если можно вызвать такси или "блаблакар". Одежда для них больше не является частью презентации себя, статуса, главное - чтобы было функционально и удобно. ....
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
Остальное тоже стоит почитать по ссылке выше.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
.... Новое поколение Поведение молодежи и ее установки очень изменили социальные сети. Для них модели бедности и богатства уже выглядят по-другому. Изменилось отношение к жилью: зачем его иметь, если можно арендовать, что гораздо рациональнее, если у вас в перспективе мобильность, которая ведет вас за работой. Для чего покупать авто, если можно вызвать такси или "блаблакар". Одежда для них больше не является частью презентации себя, статуса, главное - чтобы было функционально и удобно. ....
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
Остальное тоже стоит почитать по ссылке выше.
На соседней ветке я уже минимум год назад озвучивал эти тезы для любителя турецкой недвижимости ,но ни он, ни те, кто обвиняли его в риэлторстве на турецком рынке ее не восприняли
rjkz Насчёт отхода от принципов "своё авто да пожирнее" к "блаблакарам" и прочим буберам я бы поспорил, это просто многие 20-25ти летние в отличии от нас в их годы в 90е,ещё на свою бэху-семерку б/н не наколотили. А вот по жилью весьма интересно. Предпочитают мобильность в аренде и работе - будет им хотя бы 55, а лучше 60, посмотрю как они по своим раздроченным святыми годами мобильности запросам арендовать прелесть видовую на пенсию будут. Не только лишь все(с) хотя бы на однуху в Вишневом сохранят