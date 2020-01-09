Додано: П'ят 10 січ, 2020 03:53

барабашов написав: rjkz

Насчёт отхода от принципов "своё авто да пожирнее" к "блаблакарам" и прочим буберам я бы поспорил, это просто многие 20-25ти летние в отличии от нас в их годы в 90е,ещё на свою бэху-семерку б/н не наколотили.

А вот по жилью весьма интересно. Предпочитают мобильность в аренде и работе - будет им хотя бы 55, а лучше 60, посмотрю как они по своим раздроченным святыми годами мобильности запросам арендовать прелесть видовую на пенсию будут.

Не только лишь все(с) хотя бы на однуху в Вишневом сохранят Насчёт отхода от принципов "своё авто да пожирнее" к "блаблакарам" и прочим буберам я бы поспорил, это просто многие 20-25ти летние в отличии от нас в их годы в 90е,ещё на свою бэху-семерку б/н не наколотили.А вот по жилью весьма интересно. Предпочитают мобильность в аренде и работе - будет им хотя бы 55, а лучше 60, посмотрю как они по своим раздроченным святыми годами мобильности запросам арендовать прелесть видовую на пенсию будут.Не только лишь все(с) хотя бы на однуху в Вишневом сохранят

Мы живем в таком историческом пространстве, где разбиваются модели накопления семейного имущества, которое при нормальных условиях наследуется. А одно поколение не может это благосостояние сгенерировать.



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Я не спорю с Вами, а сам в свое время отмечал тот момент, что нынешняя молодежь, если останется в Украине и не создаст себе базис для независимой жизни на пенсии, обречена на поиски картофельных очисток (во время 2-й Мировой, мои предки в эвакуации из них деруны жарили). Жилья не будет, дохода не будет, пенсии не будет. Фактически - гуманитарная катастрофа.С другой стороны, очень многие 30-40 летние...да даже и 20+ летние, весьма трезво оценивают ситуацию и прикладывают усилия дабы избежать такого будущего. Варианты совершенно разнообразные.Но очень значительная часть людей таки живет "сегодняшним днем".оттуда-же.Одна моя знакомая семья получила финансовую проблему в виде болезни бабушки и вынуждены были ее взять к себе жить, а квартиру планировали продать для возврата долгов на лечение. Мне стоило немалых усилий им втолковать, что достаточно квартиру сдать чтобы в течении нескольких месяцев расчитаться с долгом. Это при том, что доходы семьи очень небольшие и есть двое детей, у которых шансов заработать и накопить на свое жилье - ноль целых хрен десятых.Но и это еще не все. Чего стоит только тот факт, что они каждый месяц снимают кредитные деньги в банкомате (Приват) и с зарплаты возвращают. Объяснить, что можно пользоваться этими-же деньгами, но не платить %% - у меня не получилось. "Это не большие деньги (каждый месяц!!!!) и нам так проще".Хотя я и надеюсь, что со временем они начнут соображать, что лучше получить много раз по-немногу от аренды, чем один раз продав и растратив, но полной уверенности все-же нет. Долг давно погашен и уже пару лет семья получает дополнительный доход, что казалось-бы должно добавить если не мозгов, то хотя-бы жизненного опыта.