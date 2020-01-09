Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
.... Новое поколение Поведение молодежи и ее установки очень изменили социальные сети. Для них модели бедности и богатства уже выглядят по-другому. Изменилось отношение к жилью: зачем его иметь, если можно арендовать, что гораздо рациональнее, если у вас в перспективе мобильность, которая ведет вас за работой. Для чего покупать авто, если можно вызвать такси или "блаблакар". Одежда для них больше не является частью презентации себя, статуса, главное - чтобы было функционально и удобно. ....
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
Остальное тоже стоит почитать по ссылке выше.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
.... Новое поколение Поведение молодежи и ее установки очень изменили социальные сети. Для них модели бедности и богатства уже выглядят по-другому. Изменилось отношение к жилью: зачем его иметь, если можно арендовать, что гораздо рациональнее, если у вас в перспективе мобильность, которая ведет вас за работой. Для чего покупать авто, если можно вызвать такси или "блаблакар". Одежда для них больше не является частью презентации себя, статуса, главное - чтобы было функционально и удобно. ....
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
Остальное тоже стоит почитать по ссылке выше.
На соседней ветке я уже минимум год назад озвучивал эти тезы для любителя турецкой недвижимости ,но ни он, ни те, кто обвиняли его в риэлторстве на турецком рынке ее не восприняли
rjkz Насчёт отхода от принципов "своё авто да пожирнее" к "блаблакарам" и прочим буберам я бы поспорил, это просто многие 20-25ти летние в отличии от нас в их годы в 90е,ещё на свою бэху-семерку б/н не наколотили. А вот по жилью весьма интересно. Предпочитают мобильность в аренде и работе - будет им хотя бы 55, а лучше 60, посмотрю как они по своим раздроченным святыми годами мобильности запросам арендовать прелесть видовую на пенсию будут. Не только лишь все(с) хотя бы на однуху в Вишневом сохранят
барабашов написав:rjkz Насчёт отхода от принципов "своё авто да пожирнее" к "блаблакарам" и прочим буберам я бы поспорил, это просто многие 20-25ти летние в отличии от нас в их годы в 90е,ещё на свою бэху-семерку б/н не наколотили. А вот по жилью весьма интересно. Предпочитают мобильность в аренде и работе - будет им хотя бы 55, а лучше 60, посмотрю как они по своим раздроченным святыми годами мобильности запросам арендовать прелесть видовую на пенсию будут. Не только лишь все(с) хотя бы на однуху в Вишневом сохранят
Я не спорю с Вами, а сам в свое время отмечал тот момент, что нынешняя молодежь, если останется в Украине и не создаст себе базис для независимой жизни на пенсии, обречена на поиски картофельных очисток (во время 2-й Мировой, мои предки в эвакуации из них деруны жарили). Жилья не будет, дохода не будет, пенсии не будет. Фактически - гуманитарная катастрофа. С другой стороны, очень многие 30-40 летние...да даже и 20+ летние, весьма трезво оценивают ситуацию и прикладывают усилия дабы избежать такого будущего. Варианты совершенно разнообразные. Но очень значительная часть людей таки живет "сегодняшним днем".
Мы живем в таком историческом пространстве, где разбиваются модели накопления семейного имущества, которое при нормальных условиях наследуется. А одно поколение не может это благосостояние сгенерировать.
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
оттуда-же. Одна моя знакомая семья получила финансовую проблему в виде болезни бабушки и вынуждены были ее взять к себе жить, а квартиру планировали продать для возврата долгов на лечение. Мне стоило немалых усилий им втолковать, что достаточно квартиру сдать чтобы в течении нескольких месяцев расчитаться с долгом. Это при том, что доходы семьи очень небольшие и есть двое детей, у которых шансов заработать и накопить на свое жилье - ноль целых хрен десятых. Но и это еще не все. Чего стоит только тот факт, что они каждый месяц снимают кредитные деньги в банкомате (Приват) и с зарплаты возвращают. Объяснить, что можно пользоваться этими-же деньгами, но не платить %% - у меня не получилось. "Это не большие деньги (каждый месяц!!!!) и нам так проще". Хотя я и надеюсь, что со временем они начнут соображать, что лучше получить много раз по-немногу от аренды, чем один раз продав и растратив, но полной уверенности все-же нет. Долг давно погашен и уже пару лет семья получает дополнительный доход, что казалось-бы должно добавить если не мозгов, то хотя-бы жизненного опыта.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
По-моему,статья написана для стран 1-го,а не 3-го мира к коему относится Украина. Здесь просто нельзя надеяться на государство от которого кроме подлянки ничего ждать нельзя и собственное жилье - гарантия того что к 60 не будешь жить на улице. В то же время в Германии или тем более в Швейцарии население живёт в сьемном жилье до смерти. Кроме жилья в отличие от Украины там есть другие средства сбережения PS Кстати, собственное жилье к старости и в Украине не гарантия благополучия, т. к. при нищенской пенсии и постоянно увеличивающейся коммуналке при большой площади становится неподьемным. Здесь есть такой персонаж будивельник рассказывающий что все беды граждан Украины в самих гражданах, а государство ни при чем и предлагающий пенсионерам Киева продавать свои квартиры с съезжать в пгт, а на разницу от продажи-покупки жить
shapo написав:По-моему,статья написана для стран 1-го,а не 3-го мира к коему относится Украина. Здесь просто нельзя надеяться на государство от которого кроме подлянки ничего ждать нельзя и собственное жилье - гарантия того что к 60 не будешь жить на улице. В то же время в Германии или тем более в Швейцарии население живёт в сьемном жилье до смерти. Кроме жилья в отличие от Украины там есть другие средства сбережения PS Кстати, собственное жилье к старости и в Украине не гарантия благополучия, т. к. при нищенской пенсии и постоянно увеличивающейся коммуналке при большой площади становится неподьемным. Здесь есть такой персонаж будивельник рассказывающий что все беды граждан Украины в самих гражданах, а государство ни при чем и предлагающий пенсионерам Киева продавать свои квартиры с съезжать в пгт, а на разницу от продажи-покупки жить
"Будь яка теорія має право на існування."
Є повно пенсів, які живуть самотньо в центрі Києва,в великих 2к і 3к квартирах. Бідують, отримують субсидії.
Субсидії, платяться з кишень інших громадян. Ні я, ні мої найближчі родичі ніколи не отримували житло на шару. Чому це я повинен субсілувпти нащадків радянських шаровиків?
Пан Акурт писав, що в Туреччині немає субсидій на житло. І це правильно!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:"Будь яка теорія має право на існування."
Є повно пенсів, які живуть самотньо в центрі Києва,в великих 2к і 3к квартирах. Бідують, отримують субсидії.
Субсидії, платяться з кишень інших громадян. Ні я, ні мої найближчі родичі ніколи не отримували житло на шару. Чому це я повинен субсілувпти нащадків радянських шаровиків?
Пан Акурт писав, що в Туреччині немає субсидій на житло. І це правильно!
1) Субсидии платят только на определённую площадь, на остальную платят по полной 2)Получить большую квартиру, да ещё в центре Киева при СССР было не нормой и тем более не шарой, а счастьем за которое нужно было чем-то заплатить. Например, быть талантливым учёным, писателем, актёром, режиссёром, или большой сволочью из ЦК КПУ, КГБ и т.д. 3)Акурт много чего понаписал, но главное забыл. О том как сам заработал на жилье в Турции и путешествия по миру
shapo написав:1) Субсидии платят только на определённую площадь, на остальную платят по полной 2)Получить большую квартиру, да ещё в центре Киева при СССР было не нормой и тем более не шарой, а счастьем за которое нужно было чем-то заплатить. Или быть талантливым учёным, писателем, актёром, режиссёром, или большой сволочью из ЦК КПУ, КГБ и т.д.
Чтобы стимулировать одиноких пенсов сменить большое жильё на меньшее нужно сделать чтобы не на остальную площадь платили по полной, а все без исключения владельцы большого жилья в полном объёме. Хочешь субсидию - переезжай в меньшее и получай. Иначе всё останется как есть. У вышеперечисленной категории пенсия далеко не минимальная.