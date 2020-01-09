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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1737173817391740

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 74
Виросли більш як на 50%
20%
15
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:33

  shapo написав:Акурт много чего понаписал, но главное забыл. О том как сам заработал на жилье в Турции и путешествия по миру

Екс-доцент залізничного ВУЗу Акурт (він же - Віктор Семенович Б.) займався ріелтерством з 1990-х років. Мав математичний склад розуму, бідне нещасне дитинство, велику жадібність і безжальність до простаків. Тому й "вибився в люди".

  shapo написав:ну откуда вы, защитнички этого "прекрасного" государства многократно кинувшего в первую очередь нынешних пенсионеров,


  v0f41k написав:
  shapo написав:1) Субсидии платят только на определённую площадь, на остальную платят по полной
2)Получить большую квартиру, да ещё в центре Киева при СССР было не нормой и тем более не шарой, а счастьем за которое нужно было чем-то заплатить.
Или быть талантливым учёным, писателем, актёром, режиссёром, или большой сволочью из ЦК КПУ, КГБ и т.д.

Чтобы стимулировать одиноких пенсов сменить большое жильё на меньшее нужно сделать чтобы не на остальную площадь платили по полной, а все без исключения владельцы большого жилья в полном объёме. Хочешь субсидию - переезжай в меньшее и получай. Иначе всё останется как есть. У вышеперечисленной категории пенсия далеко не минимальная.

Українофоб Шапо, який люто ненавидить українську державу, українську армію і український добровольчий рух - сам живе на Печерську. Вірогідно, отримує субсидію і не бажає перебиратись в квартиру меншої площі на ДВРЗ чи Петропавлівську Борщагівку.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Екс-доцент залізничного ВУЗу Акурт (він же - Віктор Семенович Б.) займався ріелтерством з 1990-х років.
прочитав спочатку репітиторством з 1990-х років))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:54

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:Екс-доцент залізничного ВУЗу Акурт (він же - Віктор Семенович Б.) займався ріелтерством з 1990-х років.
прочитав спочатку репітиторством з 1990-х років))

Ріелтерство дає куди більший прибуток, ніж репетиторство)))

Пан Акурт багато чого цікавого розказав про себе на форумі про орендну львівську нерухомість. Маленький миршавий чоловічок, а досяг матеріального успіху)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:14

  Frant написав:Українофоб Шапо, який люто ненавидить українську державу, українську армію і український добровольчий рух - сам живе на Печерську. Вірогідно, отримує субсидію і не бажає перебиратись в квартиру меншої площі на ДВРЗ чи Петропавлівську Борщагівку.

Не знаю где ты живёшь и как воевал или воюешь за украинскую державу, но мне, как и многим уезжающим от таких "патриотов" как ты, любить её не за что. Ни субсидий, ни квартир от этой державы никогда даром не получал. На южной Борщаговке жил до 2000 г., так что перебирайся туда или в начало Троешины сам
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  shapo написав:украинскую державу, но мне, как и многим уезжающим от таких "патриотов" как ты, любить её не за что.
а лани квітучі,а люди всі співучі,як тебе не любити,Києве мій :?: :roll:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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