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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:04
По сравнению с 1984г когда я первый раз появился в Киеве и даже с 1989г когда переехал на ПМЖ он если и изменился, то только в худшую сторону.
В те годы под гнетом клятых москалей это был сытый, самодовольный город с закрытой пропиской и доброжелательными людьми охотно рассказывающими даже незнакомым ( в сравнении с Алма-Атой или Москвой где тогда жил и люди большей частью помалкивали) как поиметь что-нибудь от государства - от пособий до очереди на квартиру.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:04
Frant написав:
Cтраждалець і борець за права пенсіонерів! Ти не бажаєш продати свою квартиру на Печерську (отриману на шару від держави) на квартиру меншої площі на ДВРЗ чи Софійській Борщагівці? На отримані кошти - заживеш, як пан Акурт))) Купиш пару квартир в Туреччині, здаси їх в оренду. Нє
.
Ты меня с кем-то перепутал, скорее всего, с собой. Квартиру купил, субсидий не получал, ни продавать, ни сдавать, ни покупать новое не собираюсь.
А ты где живёшь, патриот превращающий любую ветку в срач, или это большой секрет?
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:21
shapo написав:
PS Кстати, собственное жилье к старости и в Украине не гарантия благополучия, т. к. при нищенской пенсии и постоянно увеличивающейся коммуналке при большой площади становится неподьемным.
Можна ж продати житло великої площі і купити меншої? Одинокому пенсіонеру чи сім,ї пенсів?
Чи простіше плакатись на форумі?
shapo написав:
По сравнению с 1984г когда я первый раз появился в Киеве и даже с 1989г когда переехал на ПМЖ он если и изменился, то только в худшую сторону.
В те годы под гнетом клятых москалей это был сытый, самодовольный город
Ситий за рахунок того, що в провінційних українських містах неможливо було в магазинах купити ковбаси чи м,яса. Взагалі, дефіціт усіх товарів (крім хліба і кірзових чобіт) - то найперша ознака планової радянської економіки.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 10 січ, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:25
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