RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1737173817391740

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 74
Виросли більш як на 50%
20%
15
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:04

  Мизантрóп написав:
  shapo написав:украинскую державу, но мне, как и многим уезжающим от таких "патриотов" как ты, любить её не за что.
а лани квітучі,а люди всі співучі,як тебе не любити,Києве мій :?: :roll:


По сравнению с 1984г когда я первый раз появился в Киеве и даже с 1989г когда переехал на ПМЖ он если и изменился, то только в худшую сторону.
В те годы под гнетом клятых москалей это был сытый, самодовольный город с закрытой пропиской и доброжелательными людьми охотно рассказывающими даже незнакомым ( в сравнении с Алма-Атой или Москвой где тогда жил и люди большей частью помалкивали) как поиметь что-нибудь от государства - от пособий до очереди на квартиру.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2655
З нами з: 29.05.18
Подякував: 87 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:04

  Frant написав:Cтраждалець і борець за права пенсіонерів! Ти не бажаєш продати свою квартиру на Печерську (отриману на шару від держави) на квартиру меншої площі на ДВРЗ чи Софійській Борщагівці? На отримані кошти - заживеш, як пан Акурт))) Купиш пару квартир в Туреччині, здаси їх в оренду. Нє
.

Ты меня с кем-то перепутал, скорее всего, с собой. Квартиру купил, субсидий не получал, ни продавать, ни сдавать, ни покупать новое не собираюсь.
А ты где живёшь, патриот превращающий любую ветку в срач, или это большой секрет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2655
З нами з: 29.05.18
Подякував: 87 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:21

  shapo написав:PS Кстати, собственное жилье к старости и в Украине не гарантия благополучия, т. к. при нищенской пенсии и постоянно увеличивающейся коммуналке при большой площади становится неподьемным.

Можна ж продати житло великої площі і купити меншої? Одинокому пенсіонеру чи сім,ї пенсів?
Чи простіше плакатись на форумі?

  shapo написав:По сравнению с 1984г когда я первый раз появился в Киеве и даже с 1989г когда переехал на ПМЖ он если и изменился, то только в худшую сторону.
В те годы под гнетом клятых москалей это был сытый, самодовольный город

Ситий за рахунок того, що в провінційних українських містах неможливо було в магазинах купити ковбаси чи м,яса. Взагалі, дефіціт усіх товарів (крім хліба і кірзових чобіт) - то найперша ознака планової радянської економіки.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 січ, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20898
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 2154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:25

shapo
Персонаж давно в игноре, не надо его посты подсвечивать.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8933
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1049 раз.
Подякували: 2343 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1737173817391740
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PS4 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2700, 2701, 2702
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
27012 2838977
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 13:32
PS4
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 190544
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 4087
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.