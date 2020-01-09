Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:33

shapo написав: По-моему,статья написана для стран 1-го,а не 3-го мира к коему относится Украина.

Здесь просто нельзя надеяться на государство от которого кроме подлянки ничего ждать нельзя и собственное жилье - гарантия того что к 60 не будешь жить на улице. В то же время в Германии или тем более в Швейцарии население живёт в сьемном жилье до смерти.

Кроме жилья в отличие от Украины там есть другие средства сбережения

PS Кстати, собственное жилье к старости и в Украине не гарантия благополучия, т. к. при нищенской пенсии и постоянно увеличивающейся коммуналке при большой площади становится неподьемным.

Здесь есть такой персонаж будивельник рассказывающий что все беды граждан Украины в самих гражданах, а государство ни при чем и предлагающий пенсионерам Киева продавать свои квартиры с съезжать в пгт, а на разницу от продажи-покупки жить По-моему,статья написана для стран 1-го,а не 3-го мира к коему относится Украина.Здесь просто нельзя надеяться на государство от которого кроме подлянки ничего ждать нельзя и собственное жилье - гарантия того что к 60 не будешь жить на улице. В то же время в Германии или тем более в Швейцарии население живёт в сьемном жилье до смерти.Кроме жилья в отличие от Украины там есть другие средства сбереженияPS Кстати, собственное жилье к старости и в Украине не гарантия благополучия, т. к. при нищенской пенсии и постоянно увеличивающейся коммуналке при большой площади становится неподьемным.Здесь есть такой персонаж будивельник рассказывающий что все беды граждан Украины в самих гражданах, а государство ни при чем и предлагающий пенсионерам Киева продавать свои квартиры с съезжать в пгт, а на разницу от продажи-покупки жить

Во многом Вы правы - все годы Независимости граждане Украины ведут неравный бой с государственной машиной, используемой олигархатом для грабежа населения,пытаясь спасти из-под рэкета свою собственность и свои средства. Олигархический рэкет стал столь всеобъемлющим, что не через инфляцию и девальвацию так через тарифы, цены и нигиляцию своих обязательств, передерибан некогда "всеобщего достояния" (с) государственный аппарат играет на стороне олигархата.Но это не отменяет того факта, что в очень значительной мере население Украины финансово неграмотно и безответственно.Что касается позиции буди, то во многих странах есть такая практика. Но только, пардон, там это вопрос прагматичности, а не вынужденная мера, альтернативой которой - голод.У меня знакомые в пригороде НЙимеют дом. Сейчас дети подросли и через 5-10 лет обзаведутся собственными семьями. Дом в эрии с великолепными школами и университетами станет не актуальным. Да и родители уже выйдут на пенсию лет через 15. А праперти-такс самый высокий в стране. Напрашивается логичный шаг - продать дом, стоимостью на данный момент под лимон (ну штук 800 минимум, причем за эти деньги китайцы без моргиджа выкупают за сутки), купить дом где-нибудь во Флориде, на берегу Мексиканского залива (праперти-такс нулевой, если не ошибаюсь) штук за 400 и присоединить поллимона зелени к пенсионным накоплениям.В чем принципиальная разница между этой ситуацией и предлагаемой будей? Вопрос риторический.Статья местами не очень грамотная, но в основном - констатация фактов.