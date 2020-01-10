Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:54

Frant написав: Шапо, ти пишеш відверту туфту.

Комуністи в 1991 в черговий раз пограбували народ. Як і при грошових реформах 1961, 1946 років. " Чикагські хлопчики" там абсолютно ні при чому. Твоя ненависть до Америки - безмежна(((

Сподіваюсь, ти не користуєшся антибіотиками і комп'ютерами??? Інтернет - також винахід клятих піндосів. Шапо, ти пишеш відверту туфту.Комуністи в 1991 в черговий раз пограбували народ. Як і при грошових реформах 1961, 1946 років. " Чикагські хлопчики" там абсолютно ні при чому. Твоя ненависть до Америки - безмежна(((Сподіваюсь, ти не користуєшся антибіотиками і комп'ютерами??? Інтернет - також винахід клятих піндосів.

Ты меня с собой перепутал, у меня хорошее отношение к США."Чикагская школа" экономики одна из многих в США и мире , у нее есть достижения и неудачи, и ее критика по отношению к применению к СССР вовсе не означает автоматом критику страны.Про денежные реформы СССР.Конечно, там был момент стериализации денежной массы т.к. экономика была плановая с распределением товаров и услуг в которой наличные деньги играли второстепенную роль и их масса жестко контролировалась.Собственно,развал советской экономики с последующим распадом СССР был частично вызван потерей контроля над этой массой с последующим тотальным дефицитом ТНП и инфляцией из-за полного непонимания Горбачевской команды последствий своих действий хоть в них были заложены благие намерения - оживление стагнирующей экономики брежневского застоя.Но ни реформа Павлова 1990г с конфискацией 50 и 100-рублевок, ни включение печатного станка с 1990г не идет ни в какое сравнение с тем , что случилось потом.