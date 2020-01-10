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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:10
Козак-характерник написав: Frant написав:
Чому це я повинен субсілувпти нащадків радянських шаровиків?
Тебе не питають. Плати мовчки і не виступай тут!
Мне кажется, что тема дурно пахнет.
Как пользоваться энергетикой, метро, мостами, жд, школами, больницами, квартирами, построенными руками нынешних пенсов - Франт несется, расталкивая всех локтями. А как заплатить этим самым пенсам за построенное их же руками, так они вдруг становятся в его глазах "шаровиками".
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antey1969
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:27
Frant написав:
Нагадаю: СРСР при розпаді - взагалі вичистив кишені всім своїм громадянам. І молодим, і старим. Але багато хто донині за ним плаче
Примитивное "патриотическое",неоднократно повторяющееся вранье.
Прекрасно помню дискуссии в на ТВ и в прессе о путях перехода от одной системы к другой перед распадом СССР с 1989 по 1991г.
Последствия того, что с января 1992г осуществили Гайдары с Чубайсами в России, а в Украине повторили их меньшие ухудшенные копии Пинзеники, обсуждали академики Абалкин и Аганбегян и предупреждали о катастрофических последствиях для населения.
Так что не СССР обобрал всех граждан, в первую очередь пенсионеров, а именно перекрасившиеся в капиталистов коммуняки типа Ельцина и Кравчука с их молодыми "чикагскими" мальчиками.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:34
antey1969 написав: Козак-характерник написав: Frant написав:
Чому це я повинен субсілувпти нащадків радянських шаровиків?
Тебе не питають. Плати мовчки і не виступай тут!
Мне кажется, что тема дурно пахнет.
Как пользоваться энергетикой, метро, мостами, жд, школами, больницами, квартирами, построенными руками нынешних пенсов - Франт несется, расталкивая всех локтями. А как заплатить этим самым пенсам за построенное их же руками, так они вдруг становятся в его глазах "шаровиками".
Далеко не всі в СРСР отримували квартири на шару.
Селяни - принципово не отримували. Інтелігенція - з великими труднощами.
Різниця між житлом, в якому 30-60 років живуть "шаровики" та їх потомство, і житлом тих, хто купив квартири за свій рахунок - просто разюча! Варто лише зайти в під'їзд.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 10 січ, 2020 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:34
antey1969 написав:
Мне кажется, что тема дурно пахнет.
Как пользоваться энергетикой, метро, мостами, жд, школами, больницами, квартирами, построенными руками нынешних пенсов - Франт несется, расталкивая всех локтями. А как заплатить этим самым пенсам за построенное их же руками, так они вдруг становятся в его глазах "шаровиками".
Эти "патриоты" подобных вопросов не выдерживают рассказывая что та же инфраструктура была бы построена при любом режиме.
Вот только на вопрос почему они ничего путнего за 28 лет не создали при уже своем правлении кроме доворовывания того, что было создано при "клятом" режиме, они обычно отвечают, что им мешают кто угодно кроме них самих - коммуняки,совки,прожорливые пенсионеры не желающие побыстрее сдохнуть или, как минимум выехать из городов в села чтобы уже там тихо загнуться, Россия с Путиным, американцы, евреи и т.д.
Единственное на что они способны - переименовать то что создано не ими.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:38
shapo написав: Frant написав:
Нагадаю: СРСР при розпаді - взагалі вичистив кишені всім своїм громадянам. І молодим, і старим. Але багато хто донині за ним плаче
Примитивное "патриотическое",неоднократно повторяющееся вранье.
Прекрасно помню дискуссии в на ТВ и в прессе о путях перехода от одной системы к другой перед распадом СССР с 1989 по 1991г.
Последствия того, что с января 1992г осуществили Гайдары с Чубайсами в России, а в Украине повторили их меньшие ухудшенные копии Пинзеники, обсуждали академики Абалкин и Аганбегян и предупреждали о катастрофических последствиях для населения.
Так что не СССР обобрал всех граждан, в первую очередь пенсионеров, а именно перекрасившиеся в капиталистов коммуняки типа Ельцина и Кравчука с их молодыми "чикагскими" мальчиками.
Шапо, ти пишеш відверту туфту.
Комуністи в 1991 в черговий раз пограбували народ. Як і при грошових реформах 1961, 1946 років. " Чикагські хлопчики" там абсолютно ні при чому. Твоя ненависть до Америки - безмежна(((
Сподіваюсь, ти не користуєшся антибіотиками і комп'ютерами??? Інтернет - також винахід клятих піндосів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:54
Frant написав:
Шапо, ти пишеш відверту туфту.
Комуністи в 1991 в черговий раз пограбували народ. Як і при грошових реформах 1961, 1946 років. " Чикагські хлопчики" там абсолютно ні при чому. Твоя ненависть до Америки - безмежна(((
Сподіваюсь, ти не користуєшся антибіотиками і комп'ютерами??? Інтернет - також винахід клятих піндосів.
Ты меня с собой перепутал, у меня хорошее отношение к США.
"Чикагская школа" экономики одна из многих в США и мире , у нее есть достижения и неудачи, и ее критика по отношению к применению к СССР вовсе не означает автоматом критику страны.
Про денежные реформы СССР.
Конечно, там был момент стериализации денежной массы т.к. экономика была плановая с распределением товаров и услуг в которой наличные деньги играли второстепенную роль и их масса жестко контролировалась.
Собственно,развал советской экономики с последующим распадом СССР был частично вызван потерей контроля над этой массой с последующим тотальным дефицитом ТНП и инфляцией из-за полного непонимания Горбачевской команды последствий своих действий хоть в них были заложены благие намерения - оживление стагнирующей экономики брежневского застоя.
Но ни реформа Павлова 1990г с конфискацией 50 и 100-рублевок, ни включение печатного станка с 1990г не идет ни в какое сравнение с тем , что случилось потом.
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shapo
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