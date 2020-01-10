Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:14

Frant написав: rjkz написав: что большинство нынешних пенсионеров стали жертвами самого примитивного грабежа со стороны государства что большинство нынешних пенсионеров стали жертвами самого примитивного грабежа со стороны государства

Нагадаю: СРСР при розпаді - взагалі вичистив кишені всім своїм громадянам. І молодим, і старим. Але багато хто донині за ним плаче.



P.S. 60% укро-пенсіонерів за все своє життя не заплатило жодних податків у пенсійний фонд! Нагадаю: СРСР при розпаді - взагалі вичистив кишені всім своїм громадянам. І молодим, і старим. Але багато хто донині за ним плаче.P.S. 60% укро-пенсіонерів за все своє життя не заплатило жодних податків у пенсійний фонд!

1. Уж что произошло с СССР - то произошло. Показательно, что комуняцкая братия весело перекрасилась в вышиванки и стала "украинской Ылитой". Один кравчукча чего стоит.2. В ПФУ платятся не налоги, а отчисления. Таки есть разница, подразумевается, что плательщик делает отчисления, а впоследствии получает пенсию. Налицо перекос в том плане, что делались отчисления в одном размере, но как инфляция так и девальвация, превратили это в ничто. Собственно, поэтому и не вижу большого смысла в отчислениях в ПФУ для ныне работающих - математика говорит, что ПФУ идет уверенно к банкротству. Это не агитация "не платить", а констатация. Собственно и не "неплатить" можно только путем "зарплат в конвертах". Ни получить белую зп ни провести операцию с недвигой без платежей - олмост анрил без отчислений в ПФУ.3. Откуда у Вас такое мнение о "60%"? Вы очень ошибаетесь. Предполагается, что 60% никогда официально не работали и не покупали товары, при покупке которых взымаются отчисления в ПФУ - недвига, автомобили, сотовая связь, ювелирка, валюта и тд. Не все сейчас актуально, но раньше-то было. Так что Вы явно перегнули. Не думаю, что речь может идти о более чем 10%, а скорее менее.