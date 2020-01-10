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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:56
rjkz написав:
2. В ПФУ платятся не налоги, а отчисления. Таки есть разница, подразумевается, что плательщик делает отчисления, а впоследствии получает пенсию.
ще раз повторю коротко для тих, хто вірить у популізм гомосовєтікус - у нас солідарна система пенсійного забезпечення. Нашим батькам фактично пенсії платимо ми від наших відрахувань - ЄСВ.
Єдиний соціальний внесок замінив собою чотири раніше існуючих обов'язкових державних соціальних збори: пенсійний, "безробіття", соцстрах (лікарняні), "нещасний випадок".
До адмінів, що не так написано ???
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stas_rst
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:01
stas_rst написав:
ще раз повторю коротко для тих, хто вірить у популізм гомосовєтікус - у нас солідарна система пенсійного забезпечення. Нашим батькам фактично пенсії платимо ми від наших відрахувань - ЄСВ.
Не хотите взять в компанию плательщиков тех кто получил наибольшие дивиденды от клятой совковой собственности в результате ваучерных и пр. приватизаций, т.е. фактически ограбления?
И не рассказывайте что они и так платят.
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shapo
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:18
shapo в компанію не хочу ... мені за 29 років РівнеАзот Фірташа ні копійки не виплатило. Мова про тих, хто мінімалку платить (решта конверт) і від неї ЄСВ рахує.
Я говорив про хибне твердження щодо "заработали на пенсию". По суті, наші батьки платили пенсії своїм через внески в ПФ, ми -своїм, нам - наші діти,якщо солідарна система збережеться. А от тези про розмір пенсій у майбутньому вірні тільки тоді, коли ми по базах ПФ отримаємо відповідний коефіцієнт залежно від розмірів наших внесків зараз. Простіше - чим більші відрахування ми зараз робимо, тим вищу пенсію отримаємо колись. Якщо базарник не платить взагалі, то за який фіг йому платити потім нашим дітям ???
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stas_rst
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:24
stas_rst написав:shapo
в компанію не хочу ... мені за 29 років РівнеАзот Фірташа ні копійки не виплатило. Мова про тих, хто мінімалку платить (решта конверт) і від неї ЄСВ рахує.
Я говорив про хибне твердження щодо "заработали на пенсию". По суті, наші батьки платили пенсії своїм через внески в ПФ, ми -своїм, нам - наші діти,якщо солідарна система збережеться. А от тези про розмір пенсій у майбутньому вірні тільки тоді, коли ми по базах ПФ отримаємо відповідний коефіцієнт залежно від розмірів наших внесків зараз. Простіше - чим більші відрахування ми зараз робимо, тим вищу пенсію отримаємо колись. Якщо базарник не платить взагалі, то за який фіг йому платити потім нашим дітям ???
Здесь очередная подмена понятий.
Ни единоналожники,ни наемные работники на минималке получающие основную зарплату в конвертах - это не причина, а следствие системы.
Или вы искренне убеждены что наемный сотрудник может заставить работодателя платить в белую как призывает реклама от налоговиков живущих с обналички?
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shapo
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:30
shapo написав: stas_rst написав:shapo
в компанію не хочу ... мені за 29 років РівнеАзот Фірташа ні копійки не виплатило. Мова про тих, хто мінімалку платить (решта конверт) і від неї ЄСВ рахує.
Я говорив про хибне твердження щодо "заработали на пенсию". По суті, наші батьки платили пенсії своїм через внески в ПФ, ми -своїм, нам - наші діти,якщо солідарна система збережеться. А от тези про розмір пенсій у майбутньому вірні тільки тоді, коли ми по базах ПФ отримаємо відповідний коефіцієнт залежно від розмірів наших внесків зараз. Простіше - чим більші відрахування ми зараз робимо, тим вищу пенсію отримаємо колись. Якщо базарник не платить взагалі, то за який фіг йому платити потім нашим дітям ???
Здесь очередная подмена понятий.
Ни единоналожники,ни наемные работники на минималке получающие основную зарплату в конвертах - это не причина, а следствие системы.
Или вы искренне убеждены что наемный сотрудник может заставить работодателя платить в белую как призывает реклама от налоговиков живущих с обналички?
Шапо, ми говоримо за принципом, що було раніше - курка чи яйце. Істина у вині - будуть білі відрахування, будуть потім розміри пенсій відповідні і уся інша соціала. А про податкову, правоохоронну, фінансову і судову системи - це вже похідна інших наслідків. Ви ж, потрапляючи в лікарню, не кричите, що вам повинні усе зробити безкоштовно і негайно, а просите зробити якнайкраще і даєте "на лапу". Або їдете в приватну клініку. Бо інакше - 2х1 ділянка і панахида. Шукайте причини у собі, а не в системі.
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stas_rst
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Додано: Суб 11 січ, 2020 01:09
stas_rst написав:
Шапо, ми говоримо за принципом, що було раніше - курка чи яйце. Істина у вині - будуть білі відрахування, будуть потім розміри пенсій відповідні і уся інша соціала. А про податкову, правоохоронну, фінансову і судову системи - це вже похідна інших наслідків. Ви ж, потрапляючи в лікарню, не кричите, що вам повинні усе зробити безкоштовно і негайно, а просите зробити якнайкраще і даєте "на лапу". Або їдете в приватну клініку. Бо інакше - 2х1 ділянка і панахида. Шукайте причини у собі, а не в системі.
Я это уже неоднократно здесь читал от некоторых персонажей часто именуемых порохоботами.
Они тоже рассказывают что все дело в самом человеке, а государство в лице госслужб и госчиновников, включая наивысших это так, не очень бесплатное, но приложение и ничего не обязано делать - ни устанавливать правила игры при которых выгодно платить налоги, а не уклониться от них становясь преступником поневоле,при которых экономика развивается, а не деградирует и люди приезжают в страну, а не покидают её. И следить за исполнением правил игры государство в лице чиновников не обязано, и т. д.
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shapo
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Додано: Суб 11 січ, 2020 07:08
stas_rst написав: shapo написав: stas_rst написав:shapo
в компанію не хочу ... мені за 29 років РівнеАзот Фірташа ні копійки не виплатило. Мова про тих, хто мінімалку платить (решта конверт) і від неї ЄСВ рахує.
Я говорив про хибне твердження щодо "заработали на пенсию". По суті, наші батьки платили пенсії своїм через внески в ПФ, ми -своїм, нам - наші діти,якщо солідарна система збережеться. А от тези про розмір пенсій у майбутньому вірні тільки тоді, коли ми по базах ПФ отримаємо відповідний коефіцієнт залежно від розмірів наших внесків зараз. Простіше - чим більші відрахування ми зараз робимо, тим вищу пенсію отримаємо колись. Якщо базарник не платить взагалі, то за який фіг йому платити потім нашим дітям ???
Здесь очередная подмена понятий.
Ни единоналожники,ни наемные работники на минималке получающие основную зарплату в конвертах - это не причина, а следствие системы.
Или вы искренне убеждены что наемный сотрудник может заставить работодателя платить в белую как призывает реклама от налоговиков живущих с обналички?
Шапо, ми говоримо за принципом, що було раніше - курка чи яйце. Істина у вині - будуть білі відрахування, будуть потім розміри пенсій відповідні і уся інша соціала. А про податкову, правоохоронну, фінансову і судову системи - це вже похідна інших наслідків. Ви ж, потрапляючи в лікарню, не кричите, що вам повинні усе зробити безкоштовно і негайно, а просите зробити якнайкраще і даєте "на лапу". Або їдете в приватну клініку. Бо інакше - 2х1 ділянка і панахида. Шукайте причини у собі, а не в системі.
Шапо, як істинний "советікус", вважає, що його обділили, і що всі (і держава також) - йому винні!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Суб 11 січ, 2020 07:47
Frant написав:
Шапо, як істинний "советікус", вважає, що його обділили, і що всі (і держава також) - йому винні!
И всё-таки ты где живёшь, патриотикус-капиталитикус?
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