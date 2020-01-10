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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 січ, 2020 09:12
Шапо, тут розмовляють про орендні квартири, квартирантів, ремонти, будматеріали і т.п.
shapo написав: Frant написав: shapo написав:
И всё-таки ты где живёшь, патриотикус-капиталитикус?
Не в СРСР, на відміну від тебе!
И чего так шифроваться, патриотикус-капиталитикус?
Я ведь спрашиваю о названии города, не более
Орендних квартир у тебе, очевидно, немає. Ти не заробив за свої 60+ років ((((
А твій ностальгічний плач по СРСР і ниття за ковбасою по 2.20 - будь ласка, є політичний форум. Там можеш жалітись на свою "важку" долю. Шкода, що ти не працював в колгоспах за трудодні, "знавець" СРСР)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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