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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 січ, 2020 09:12
Шапо, тут розмовляють про орендні квартири, квартирантів, ремонти, будматеріали і т.п.
shapo написав: Frant написав: shapo написав:
И всё-таки ты где живёшь, патриотикус-капиталитикус?
Не в СРСР, на відміну від тебе!
И чего так шифроваться, патриотикус-капиталитикус?
Я ведь спрашиваю о названии города, не более
Орендних квартир у тебе, очевидно, немає. Ти не заробив за свої 60+ років ((((
А твій ностальгічний плач по СРСР і ниття за ковбасою по 2.20 - будь ласка, є політичний форум. Там можеш жалітись на свою "важку" долю. Шкода, що ти не працював в колгоспах за трудодні, "знавець" СРСР)))
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:06
Frant написав:
Шапо, тут розмовляють про орендні квартири, квартирантів, ремонти, будматеріали і т.п.
shapo написав:
[
И чего так шифроваться, патриотикус-капиталитикус?
Я ведь спрашиваю о названии города, не более
Орендних квартир у тебе, очевидно, немає. Ти не заробив за свої 60+ років ((((
А твій ностальгічний плач по СРСР і ниття за ковбасою по 2.20 - будь ласка, є політичний форум. Там можеш жалітись на свою "важку" долю. Шкода, що ти не працював в колгоспах за трудодні, "знавець" СРСР)))
"Патриоту" устраивающему срач на всех ветках, в который раз стыдно признаться где он живет.
Уверен, что не в Украине, т.к. именно там живут "патриоты".
По поводу того что я заработал.
Я сдавал свою лишнюю квартиру когда ты еще под стол пешком ходил.
Это была однокомнатная на Ю.Борщаговке по ул.Григоровича-Барского с 1994 по 1997 за 25 баксов в месяц (коммуналка тогда ничего не стоила), а сам жил в трехкомнатной по ул.Я Коласа.
Однако состояние в котором мне оставляли квартиру 3 разных квартиросъемщика и стоимость ремонта последовавшая за их выселением убедили больше этим не заниматься в качестве дополнительного заработка
PS Лендлорд скрывающий даже собственное место жительства ничего кроме смеха не вызывает
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:59
shapo написав:
Однако состояние в котором мне оставляли квартиру 3 разных квартиросъемщика и стоимость ремонта последовавшая за их выселением убедили больше этим не заниматься в качестве дополнительного заработка
Шапо, що ти робиш - в такому випадку - на форумі з орендної нерухомості?
Плачешся на життя? З,ясовуєш, де живуть люди, які здають в оренду київські квартири???
Тобі це не очевидно, "кандидате наук"???
Твої проблеми нікого тут не цікавлять.
Азаров же сказав всім, в тому числі й ватанам - "Лопату в руки - вперед, працювати!"
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