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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1739174017411742

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:12

  shapo написав:
  Frant написав:
  shapo написав:И всё-таки ты где живёшь, патриотикус-капиталитикус?

Не в СРСР, на відміну від тебе!

И чего так шифроваться, патриотикус-капиталитикус?
Я ведь спрашиваю о названии города, не более

Шапо, тут розмовляють про орендні квартири, квартирантів, ремонти, будматеріали і т.п.
Орендних квартир у тебе, очевидно, немає. Ти не заробив за свої 60+ років (((( :roll:

А твій ностальгічний плач по СРСР і ниття за ковбасою по 2.20 - будь ласка, є політичний форум. Там можеш жалітись на свою "важку" долю. Шкода, що ти не працював в колгоспах за трудодні, "знавець" СРСР)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:06

  Frant написав:
  shapo написав:[
И чего так шифроваться, патриотикус-капиталитикус?
Я ведь спрашиваю о названии города, не более

Шапо, тут розмовляють про орендні квартири, квартирантів, ремонти, будматеріали і т.п.
Орендних квартир у тебе, очевидно, немає. Ти не заробив за свої 60+ років (((( :roll:

А твій ностальгічний плач по СРСР і ниття за ковбасою по 2.20 - будь ласка, є політичний форум. Там можеш жалітись на свою "важку" долю. Шкода, що ти не працював в колгоспах за трудодні, "знавець" СРСР)))


"Патриоту" устраивающему срач на всех ветках, в который раз стыдно признаться где он живет.
Уверен, что не в Украине, т.к. именно там живут "патриоты".
По поводу того что я заработал.
Я сдавал свою лишнюю квартиру когда ты еще под стол пешком ходил.
Это была однокомнатная на Ю.Борщаговке по ул.Григоровича-Барского с 1994 по 1997 за 25 баксов в месяц (коммуналка тогда ничего не стоила), а сам жил в трехкомнатной по ул.Я Коласа.
Однако состояние в котором мне оставляли квартиру 3 разных квартиросъемщика и стоимость ремонта последовавшая за их выселением убедили больше этим не заниматься в качестве дополнительного заработка
PS Лендлорд скрывающий даже собственное место жительства ничего кроме смеха не вызывает
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:59

  shapo написав:Однако состояние в котором мне оставляли квартиру 3 разных квартиросъемщика и стоимость ремонта последовавшая за их выселением убедили больше этим не заниматься в качестве дополнительного заработка

Шапо, що ти робиш - в такому випадку - на форумі з орендної нерухомості?
Плачешся на життя? З,ясовуєш, де живуть люди, які здають в оренду київські квартири???
Тобі це не очевидно, "кандидате наук"???

Твої проблеми нікого тут не цікавлять.
Азаров же сказав всім, в тому числі й ватанам - "Лопату в руки - вперед, працювати!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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