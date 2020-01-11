Жилая недвижимость

Чистая доходность по итогам года – от -1% до +7% и 14-22% годовых в долларовом эквиваленте



Количество украинцев, инвестирующих в жилую недвижимость, последние годы стабильно высокое – минюст регистрирует более 450 000 сделок в год. Точный процент покупателей-инвесторов не известен, но очевидно, что в отсутствии ипотеки значительная часть покупок, это квартиры для последующей аренды и перепродажи.



Инвестиции в жилье в 2019 году не озолотили инвесторов, но и не сделали их беднее. Цены в гривне за 2019-й год почти не изменились, но благодаря укреплению нацвалюты стоимость квадратного метра в долларах (особенно первички) сильно выросла. «На жилом рынке стоимость квадратного метра выросла в долларах на 14,3%, при этом спрос остался достаточно высоким», – говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. В гривне снижение составило чуть больше 1%.





По данным - misto.lun.ua/



Отдельную «премию за риск» получают покупатели, которые инвестируют в новостройки на “этапе котлована”. Стоимость квадратного метра за время строительства может вырасти на 25-50% от начальной цены. Средний срок строительства – 2-3 года. За год нервного ожидания инвестор первички получает доходность 8%-16%. Но если он владел квартирой меньше трех лет, то при продаже ему придется уплатить 8,5% обязательных платежей от суммы сделки. Инвесторы первички стараются успеть перепродать объект до введения в эксплуатацию. В этом случае заплатить придется 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора на фактическую разницу между ценой в инвестдоговора и ценой для покупателя. Можно предположить, что украинские инвесторы в новые квадратные метры в 2019-ом смогли заработать около 5-7% чистой прибыли.



Обязательные платежи при продаже недвижимости (срок владения до 3-х лет):



5% – НДФЛ

1,5% – военный сбор

1% – пенсионный фонд,

1% – нотариальные действия

Если срок владения больше 3-х лет, то НДФЛ и военный сбор не взимают. Остальные платежи остаются.



Квартиры на вторичном рынке чаще покупают для сдачи в аренду. Особым спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные апартаменты вблизи метро или ближе к центру города. «Доходность по ренте осталась в среднем на уровне 7-10% в гривне, для элитной недвижимости – на уровне 5%», – отмечает Шевчишин.



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