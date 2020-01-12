Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:украинскую державу, но мне, как и многим уезжающим от таких "патриотов" как ты, любить её не за что.
а лани квітучі,а люди всі співучі,як тебе не любити,Києве мій
По сравнению с 1984г когда я первый раз появился в Киеве и даже с 1989г когда переехал на ПМЖ он если и изменился, то только в худшую сторону. В те годы под гнетом клятых москалей это был сытый, самодовольный город с закрытой пропиской и доброжелательными людьми охотно рассказывающими даже незнакомым ( в сравнении с Алма-Атой или Москвой где тогда жил и люди большей частью помалкивали) как поиметь что-нибудь от государства - от пособий до очереди на квартиру.
Frant написав:Cтраждалець і борець за права пенсіонерів! Ти не бажаєш продати свою квартиру на Печерську (отриману на шару від держави) на квартиру меншої площі на ДВРЗ чи Софійській Борщагівці? На отримані кошти - заживеш, як пан Акурт))) Купиш пару квартир в Туреччині, здаси їх в оренду. Нє .
Ты меня с кем-то перепутал, скорее всего, с собой. Квартиру купил, субсидий не получал, ни продавать, ни сдавать, ни покупать новое не собираюсь. А ты где живёшь, патриот превращающий любую ветку в срач, или это большой секрет?
shapo написав:PS Кстати, собственное жилье к старости и в Украине не гарантия благополучия, т. к. при нищенской пенсии и постоянно увеличивающейся коммуналке при большой площади становится неподьемным.
Можна ж продати житло великої площі і купити меншої? Одинокому пенсіонеру чи сім,ї пенсів? Чи простіше плакатись на форумі?
shapo написав:По сравнению с 1984г когда я первый раз появился в Киеве и даже с 1989г когда переехал на ПМЖ он если и изменился, то только в худшую сторону. В те годы под гнетом клятых москалей это был сытый, самодовольный город
Ситий за рахунок того, що в провінційних українських містах неможливо було в магазинах купити ковбаси чи м,яса. Взагалі, дефіціт усіх товарів (крім хліба і кірзових чобіт) - то найперша ознака планової радянської економіки.
shapo написав:откуда вы, защитнички этого "прекрасного" государства многократно кинувшего в первую очередь нынешних пенсионеров, беретесь
Нагадати українофобу і любителю СРСР, як та держава залишила ні з чим всіх, крім купки московських комуністичних чиновників? Обнулила всі збереження?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 січ, 2020 17:37, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
shapo написав:По-моему,статья написана для стран 1-го,а не 3-го мира к коему относится Украина. Здесь просто нельзя надеяться на государство от которого кроме подлянки ничего ждать нельзя и собственное жилье - гарантия того что к 60 не будешь жить на улице. В то же время в Германии или тем более в Швейцарии население живёт в сьемном жилье до смерти. Кроме жилья в отличие от Украины там есть другие средства сбережения PS Кстати, собственное жилье к старости и в Украине не гарантия благополучия, т. к. при нищенской пенсии и постоянно увеличивающейся коммуналке при большой площади становится неподьемным. Здесь есть такой персонаж будивельник рассказывающий что все беды граждан Украины в самих гражданах, а государство ни при чем и предлагающий пенсионерам Киева продавать свои квартиры с съезжать в пгт, а на разницу от продажи-покупки жить
Во многом Вы правы - все годы Независимости граждане Украины ведут неравный бой с государственной машиной, используемой олигархатом для грабежа населения,пытаясь спасти из-под рэкета свою собственность и свои средства. Олигархический рэкет стал столь всеобъемлющим, что не через инфляцию и девальвацию так через тарифы, цены и нигиляцию своих обязательств, передерибан некогда "всеобщего достояния" (с) государственный аппарат играет на стороне олигархата. Но это не отменяет того факта, что в очень значительной мере население Украины финансово неграмотно и безответственно. Что касается позиции буди, то во многих странах есть такая практика. Но только, пардон, там это вопрос прагматичности, а не вынужденная мера, альтернативой которой - голод. У меня знакомые в пригороде НЙимеют дом. Сейчас дети подросли и через 5-10 лет обзаведутся собственными семьями. Дом в эрии с великолепными школами и университетами станет не актуальным. Да и родители уже выйдут на пенсию лет через 15. А праперти-такс самый высокий в стране. Напрашивается логичный шаг - продать дом, стоимостью на данный момент под лимон (ну штук 800 минимум, причем за эти деньги китайцы без моргиджа выкупают за сутки), купить дом где-нибудь во Флориде, на берегу Мексиканского залива (праперти-такс нулевой, если не ошибаюсь) штук за 400 и присоединить поллимона зелени к пенсионным накоплениям. В чем принципиальная разница между этой ситуацией и предлагаемой будей? Вопрос риторический. Статья местами не очень грамотная, но в основном - констатация фактов.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
shapo написав:По-моему,статья написана для стран 1-го,а не 3-го мира к коему относится Украина. Здесь просто нельзя надеяться на государство от которого кроме подлянки ничего ждать нельзя и собственное жилье - гарантия того что к 60 не будешь жить на улице. В то же время в Германии или тем более в Швейцарии население живёт в сьемном жилье до смерти. Кроме жилья в отличие от Украины там есть другие средства сбережения PS Кстати, собственное жилье к старости и в Украине не гарантия благополучия, т. к. при нищенской пенсии и постоянно увеличивающейся коммуналке при большой площади становится неподьемным. Здесь есть такой персонаж будивельник рассказывающий что все беды граждан Украины в самих гражданах, а государство ни при чем и предлагающий пенсионерам Киева продавать свои квартиры с съезжать в пгт, а на разницу от продажи-покупки жить
"Будь яка теорія має право на існування."
Є повно пенсів, які живуть самотньо в центрі Києва,в великих 2к і 3к квартирах. Бідують, отримують субсидії.
Субсидії, платяться з кишень інших громадян. Ні я, ні мої найближчі родичі ніколи не отримували житло на шару. Чому це я повинен субсілувпти нащадків радянських шаровиків?
Пан Акурт писав, що в Туреччині немає субсидій на житло. І це правильно!
При том, что полностью поддерживаю Ваши взгляды на такое социальное зло как субсидии, не могу не отметить, что большинство нынешних пенсионеров стали жертвами самого примитивного грабежа со стороны государства. Поэтому не все так однозначно. Никто не знает что нас ждет в будущем и на какой "кочке сидения" мы окажемся.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz написав:что большинство нынешних пенсионеров стали жертвами самого примитивного грабежа со стороны государства
Нагадаю: СРСР при розпаді - взагалі вичистив кишені всім своїм громадянам. І молодим, і старим. Але багато хто донині за ним плаче.
P.S. 60% укро-пенсіонерів за все своє життя не заплатило жодних податків у пенсійний фонд!
1. Уж что произошло с СССР - то произошло. Показательно, что комуняцкая братия весело перекрасилась в вышиванки и стала "украинской Ылитой". Один кравчукча чего стоит. 2. В ПФУ платятся не налоги, а отчисления. Таки есть разница, подразумевается, что плательщик делает отчисления, а впоследствии получает пенсию. Налицо перекос в том плане, что делались отчисления в одном размере, но как инфляция так и девальвация, превратили это в ничто. Собственно, поэтому и не вижу большого смысла в отчислениях в ПФУ для ныне работающих - математика говорит, что ПФУ идет уверенно к банкротству. Это не агитация "не платить", а констатация. Собственно и не "неплатить" можно только путем "зарплат в конвертах". Ни получить белую зп ни провести операцию с недвигой без платежей - олмост анрил без отчислений в ПФУ. 3. Откуда у Вас такое мнение о "60%"? Вы очень ошибаетесь. Предполагается, что 60% никогда официально не работали и не покупали товары, при покупке которых взымаются отчисления в ПФУ - недвига, автомобили, сотовая связь, ювелирка, валюта и тд. Не все сейчас актуально, но раньше-то было. Так что Вы явно перегнули. Не думаю, что речь может идти о более чем 10%, а скорее менее.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Жилая недвижимость Чистая доходность по итогам года – от -1% до +7% и 14-22% годовых в долларовом эквиваленте
Количество украинцев, инвестирующих в жилую недвижимость, последние годы стабильно высокое – минюст регистрирует более 450 000 сделок в год. Точный процент покупателей-инвесторов не известен, но очевидно, что в отсутствии ипотеки значительная часть покупок, это квартиры для последующей аренды и перепродажи.
Инвестиции в жилье в 2019 году не озолотили инвесторов, но и не сделали их беднее. Цены в гривне за 2019-й год почти не изменились, но благодаря укреплению нацвалюты стоимость квадратного метра в долларах (особенно первички) сильно выросла. «На жилом рынке стоимость квадратного метра выросла в долларах на 14,3%, при этом спрос остался достаточно высоким», – говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. В гривне снижение составило чуть больше 1%.
По данным - misto.lun.ua/
Отдельную «премию за риск» получают покупатели, которые инвестируют в новостройки на “этапе котлована”. Стоимость квадратного метра за время строительства может вырасти на 25-50% от начальной цены. Средний срок строительства – 2-3 года. За год нервного ожидания инвестор первички получает доходность 8%-16%. Но если он владел квартирой меньше трех лет, то при продаже ему придется уплатить 8,5% обязательных платежей от суммы сделки. Инвесторы первички стараются успеть перепродать объект до введения в эксплуатацию. В этом случае заплатить придется 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора на фактическую разницу между ценой в инвестдоговора и ценой для покупателя. Можно предположить, что украинские инвесторы в новые квадратные метры в 2019-ом смогли заработать около 5-7% чистой прибыли.
Обязательные платежи при продаже недвижимости (срок владения до 3-х лет):
5% – НДФЛ 1,5% – военный сбор 1% – пенсионный фонд, 1% – нотариальные действия Если срок владения больше 3-х лет, то НДФЛ и военный сбор не взимают. Остальные платежи остаются.
Квартиры на вторичном рынке чаще покупают для сдачи в аренду. Особым спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные апартаменты вблизи метро или ближе к центру города. «Доходность по ренте осталась в среднем на уровне 7-10% в гривне, для элитной недвижимости – на уровне 5%», – отмечает Шевчишин.
От себя добавлю: перед новым годом сьехал квартирант на ПОХе (закончились деньги). Пересдал в тот же день вечером (это было в 20х числах декабря).
Уже в январе, после рождества сьехал квартирант на правом берегу, эконом+. Сдал через день (и то это технический простой - я просто прилетел в Киев на сл.день), было 4 просмотра. Цена аренды: +4% к цены аренды этой же квартиры летом 2019.
И это в период, который я считаю жестким несезоном.
Риелторы звонят с предложением продать квартиру, хотя активных обьявлений о продаже у меня нет.
ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.
Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь. Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.