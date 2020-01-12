RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1738173917401741

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:28

  investorkiev написав:Продублирую инфу тут, по теме.

От себя добавлю: перед новым годом сьехал квартирант на ПОХе (закончились деньги). Пересдал в тот же день вечером (это было в 20х числах декабря).

Уже в январе, после рождества сьехал квартирант на правом берегу, эконом+. Сдал через день (и то это технический простой - я просто прилетел в Киев на сл.день), было 4 просмотра. Цена аренды: +4% к цены аренды этой же квартиры летом 2019.

И это в период, который я считаю жестким несезоном.

Риелторы звонят с предложением продать квартиру, хотя активных обьявлений о продаже у меня нет.

ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.

Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.
Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.


Заходит много заробитчанских денег в бетон.
Это значит, что в какой-то момент начнется толкотня локтями.
Арендаторов больше особо не становится, просо сейчас идет конкуренция между новостроями и шлаком.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10257
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4394 раз.
Подякували: 2325 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Что думаете насчет ЖК Славутич 1, 2 под аренду?
Смотрю ОЛХ пестрит по 15-20 и объявления уходят. Это реально такие цены или хотелки и потом хороший торг?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 152
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1738173917401741
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2714, 2715, 2716
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
27154 2864997
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2020 20:31
Gastarbaiter
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 190654
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 4103
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.