investorkiev написав:

Продублирую инфу тут, по теме.От себя добавлю: перед новым годом сьехал квартирант на ПОХе (закончились деньги). Пересдал в тот же день вечером (это было в 20х числах декабря).Уже в январе, после рождества сьехал квартирант на правом берегу, эконом+. Сдал через день (и то это технический простой - я просто прилетел в Киев на сл.день), было 4 просмотра. Цена аренды: +4% к цены аренды этой же квартиры летом 2019.И это в период, который я считаю жестким несезоном.Риелторы звонят с предложением продать квартиру, хотя активных обьявлений о продаже у меня нет.ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.