Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Продублирую инфу тут, по теме.
От себя добавлю: перед новым годом сьехал квартирант на ПОХе (закончились деньги). Пересдал в тот же день вечером (это было в 20х числах декабря).
Уже в январе, после рождества сьехал квартирант на правом берегу, эконом+. Сдал через день (и то это технический простой - я просто прилетел в Киев на сл.день), было 4 просмотра. Цена аренды: +4% к цены аренды этой же квартиры летом 2019.
И это в период, который я считаю жестким несезоном.
Риелторы звонят с предложением продать квартиру, хотя активных обьявлений о продаже у меня нет.
ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.
Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь. Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.
Заходит много заробитчанских денег в бетон. Это значит, что в какой-то момент начнется толкотня локтями. Арендаторов больше особо не становится, просо сейчас идет конкуренция между новостроями и шлаком.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz написав:Арендаторов больше особо не становится, просо сейчас идет конкуренция между новостроями и шлаком.
И кто побеждает? По продажам, по-моему, сейчас вторичка. А по аренде?
Не старая вторичка, а недавносданый новострой - его все хватают, цены растут.
Випускниця технікуму радянської торгівлі не знає, що ціни "вторинки" біля метро - за два роки виросли на 1/3??? Навіть на занюхані панельки!!!
Було багато хаю, що радянське житло "нікому не потрібне" і т.п. Виявилось, що таки потрібне.Біля нього є дитсадки, школи, магазини, поліклініки. Врешті решт, завжди можна машину припаркувати. Тому й попит є.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців