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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 12 січ, 2020 20:28
investorkiev написав:
Продублирую инфу тут, по теме.
От себя добавлю: перед новым годом сьехал квартирант на ПОХе (закончились деньги). Пересдал в тот же день вечером (это было в 20х числах декабря).
Уже в январе, после рождества сьехал квартирант на правом берегу, эконом+. Сдал через день (и то это технический простой - я просто прилетел в Киев на сл.день), было 4 просмотра. Цена аренды: +4% к цены аренды этой же квартиры летом 2019.
И это в период, который я считаю жестким несезоном.
Риелторы звонят с предложением продать квартиру, хотя активных обьявлений о продаже у меня нет.
ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.
Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.
Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.
Заходит много заробитчанских денег в бетон.
Это значит, что в какой-то момент начнется толкотня локтями.
Арендаторов больше особо не становится, просо сейчас идет конкуренция между новостроями и шлаком.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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rjkz
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Додано: Нед 12 січ, 2020 20:33
Что думаете насчет ЖК Славутич 1, 2 под аренду?
Смотрю ОЛХ пестрит по 15-20 и объявления уходят. Это реально такие цены или хотелки и потом хороший торг?
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
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Додано: Нед 12 січ, 2020 21:25
rjkz написав:
Арендаторов больше особо не становится, просо сейчас идет конкуренция между новостроями и шлаком.
И кто побеждает?
По продажам, по-моему, сейчас вторичка.
А по аренде?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 12 січ, 2020 22:47
shapo написав: rjkz написав:
Арендаторов больше особо не становится, просо сейчас идет конкуренция между новостроями и шлаком.
И кто побеждает?
По продажам, по-моему, сейчас вторичка.
А по аренде?
Не старая вторичка, а недавносданый новострой - его все хватают, цены растут.
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investorkiev
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Додано: Пон 13 січ, 2020 11:33
investorkiev написав: shapo написав: rjkz написав:
Арендаторов больше особо не становится, просо сейчас идет конкуренция между новостроями и шлаком.
И кто побеждает?
По продажам, по-моему, сейчас вторичка.
А по аренде?
Не старая вторичка, а недавносданый новострой - его все хватают, цены растут.
Випускниця технікуму радянської торгівлі не знає, що ціни "вторинки" біля метро - за два роки виросли на 1/3??? Навіть на занюхані панельки!!!
Було багато хаю, що радянське житло "нікому не потрібне" і т.п.
Виявилось, що таки потрібне.Біля нього є дитсадки, школи, магазини, поліклініки. Врешті решт, завжди можна машину припаркувати. Тому й попит є.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:06
Смотрел сегодня на ОЛХ - просто тьма однушек в аренду по 14-15 тыс, скоро, чувствую, вакантность будет такая...
Учитывая, что каждый месяц на рынок аренды выходит около 500 новых квартир, а квартирантов столько новых где взять??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:10
asti написав:
Смотрел сегодня на ОЛХ - просто тьма однушек в аренду по 14-15 тыс, скоро, чувствую, вакантность будет такая...
Учитывая, что каждый месяц на рынок аренды выходит около 500 новых квартир, а квартирантов столько новых где взять??!
Как только начинаешь прозванивать, оказывается что есть тьма голодных рыл, и тьма фейков, а просмотреть чтото толковое вживую не так уж легко, и не так уж много адекватных вариантов.
Поверьте, квартиры в Киеве не пустуют.
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investorkiev
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