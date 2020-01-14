|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 січ, 2020 00:00
16 - 17 правый берег с новым ремонтом даже, найти не проблема. Есть даже ленлорды. 30 квартирами и типовым ремонтом
-
CRUSADER
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 24.10.06
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|27445
|2895755
|
|
|461
|190709
|
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
|
|10
|4108
|