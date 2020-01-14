RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1739174017411742

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

16 - 17 правый берег с новым ремонтом даже, найти не проблема. Есть даже ленлорды. 30 квартирами и типовым ремонтом
CRUSADER
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 24.10.06
Подякував: 150 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:55

Горе-ракетчикам на замітку:

"Погані тенденції ринку кредитування в Україні."

https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... -tsim.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20906
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 2156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:48

  CRUSADER написав:16 - 17 правый берег с новым ремонтом даже, найти не проблема. Есть даже ленлорды. 30 квартирами и типовым ремонтом


правильно ли я понял, что вы говорите об оптовиках у которых 30 квартир, сдающихся по 16-17тыс грн каждая? Тоесть с доходом порядка 500 тыс грн/мес от аренды этих квартир?

норм вариант кстати, я же говорю что лендлордство становится на профессиональные рельсы.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1683
З нами з: 06.03.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1739174017411742
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2743, 2744, 2745
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
27443 2900722
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 10:11
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 190722
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 4110
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24328)
15.01.2020 10:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.