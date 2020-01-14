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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 січ, 2020 00:00
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
16 - 17 правый берег с новым ремонтом даже, найти не проблема. Есть даже ленлорды. 30 квартирами и типовым ремонтом
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:55
Горе-ракетчикам на замітку:
"Погані тенденції ринку кредитування в Україні."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:48
правильно ли я понял, что вы говорите об оптовиках у которых 30 квартир, сдающихся по 16-17тыс грн каждая? Тоесть с доходом порядка 500 тыс грн/мес от аренды этих квартир?
норм вариант кстати, я же говорю что лендлордство становится на профессиональные рельсы.
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