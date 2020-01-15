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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1739174017411742

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

16 - 17 правый берег с новым ремонтом даже, найти не проблема. Есть даже ленлорды. 30 квартирами и типовым ремонтом
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:55

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Frant
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:48

  CRUSADER написав:16 - 17 правый берег с новым ремонтом даже, найти не проблема. Есть даже ленлорды. 30 квартирами и типовым ремонтом


правильно ли я понял, что вы говорите об оптовиках у которых 30 квартир, сдающихся по 16-17тыс грн каждая? Тоесть с доходом порядка 500 тыс грн/мес от аренды этих квартир?

норм вариант кстати, я же говорю что лендлордство становится на профессиональные рельсы.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:12

  investorkiev написав:
  CRUSADER написав:16 - 17 правый берег с новым ремонтом даже, найти не проблема. Есть даже ленлорды. 30 квартирами и типовым ремонтом


правильно ли я понял, что вы говорите об оптовиках у которых 30 квартир, сдающихся по 16-17тыс грн каждая? Тоесть с доходом порядка 500 тыс грн/мес от аренды этих квартир?

норм вариант кстати, я же говорю что лендлордство становится на профессиональные рельсы.

За 5500 можно снять. 16 - это байки. Новострой новостроем, но не втрое же за него переплачивать.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:44

  investorkiev написав:.. оптовиках у которых 30 квартир, сдающихся по 16-17тыс грн каждая? ..
таким есть смысл строить доходные дома под свой проект и бюджет.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:49

  hxbbgaf написав:
  investorkiev написав:
  CRUSADER написав:16 - 17 правый берег с новым ремонтом даже, найти не проблема. Есть даже ленлорды. 30 квартирами и типовым ремонтом


правильно ли я понял, что вы говорите об оптовиках у которых 30 квартир, сдающихся по 16-17тыс грн каждая? Тоесть с доходом порядка 500 тыс грн/мес от аренды этих квартир?

норм вариант кстати, я же говорю что лендлордство становится на профессиональные рельсы.

За 5500 можно снять. 16 - это байки. Новострой новостроем, но не втрое же за него переплачивать.

Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн. С хорошим расоположением и в хорошем месте - от 12 тыс. А снять можно и комнату в клоповнике на ДВРЗ, это вообще ничего не значит
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:55

  Faceless написав:..
Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн..
Это смотря где. В ближайшем заКиеве, вроде софиевок/вишневых новые хаты сдают за 7000-7500
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:01

  sequence написав:
  investorkiev написав:.. оптовиках у которых 30 квартир, сдающихся по 16-17тыс грн каждая? ..
таким есть смысл строить доходные дома под свой проект и бюджет.



Не совсем. Геммора много, не факт что документацию оформишь, да и что это за дом на 30 квартир?

Минимум 200, а то и 300 квартир должно быть в «свечке» доходного дома.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:05

  Faceless написав:Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн. С хорошим расоположением и в хорошем месте - от 12 тыс. А снять можно и комнату в клоповнике на ДВРЗ, это вообще ничего не значит

Несколько человек знаю, снимают на Троещине, на Виноградаре, на Борщаговке, все в районе 5500, даже до 6 никому не повысили. Не комнаты, однушки 30+ метров, конечно, не евроремонт, но техника и мебель вся есть, краны работают.
hxbbgaf
 
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