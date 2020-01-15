Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 січ, 2020 00:00
16 - 17 правый берег с новым ремонтом даже, найти не проблема. Есть даже ленлорды. 30 квартирами и типовым ремонтом
CRUSADER
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Додано: Сер 15 січ, 2020 09:55
Горе-ракетчикам на замітку:
"Погані тенденції ринку кредитування в Україні."
https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... -tsim.html
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Додано: Сер 15 січ, 2020 10:48
CRUSADER написав:
16 - 17 правый берег с новым ремонтом даже, найти не проблема. Есть даже ленлорды. 30 квартирами и типовым ремонтом
правильно ли я понял, что вы говорите об оптовиках у которых 30 квартир, сдающихся по 16-17тыс грн каждая? Тоесть с доходом порядка 500 тыс грн/мес от аренды этих квартир?
норм вариант кстати, я же говорю что лендлордство становится на профессиональные рельсы.
investorkiev
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Додано: Сер 15 січ, 2020 11:12
investorkiev написав: CRUSADER написав:
16 - 17 правый берег с новым ремонтом даже, найти не проблема. Есть даже ленлорды. 30 квартирами и типовым ремонтом
правильно ли я понял, что вы говорите об оптовиках у которых 30 квартир, сдающихся по 16-17тыс грн каждая? Тоесть с доходом порядка 500 тыс грн/мес от аренды этих квартир?
норм вариант кстати, я же говорю что лендлордство становится на профессиональные рельсы.
За 5500 можно снять. 16 - это байки. Новострой новостроем, но не втрое же за него переплачивать.
hxbbgaf
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Додано: Сер 15 січ, 2020 11:44
investorkiev написав:
.. оптовиках у которых 30 квартир, сдающихся по 16-17тыс грн каждая? ..
таким есть смысл строить доходные дома под свой проект и бюджет.
sequence
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Додано: Сер 15 січ, 2020 11:49
hxbbgaf написав: investorkiev написав: CRUSADER написав:
16 - 17 правый берег с новым ремонтом даже, найти не проблема. Есть даже ленлорды. 30 квартирами и типовым ремонтом
правильно ли я понял, что вы говорите об оптовиках у которых 30 квартир, сдающихся по 16-17тыс грн каждая? Тоесть с доходом порядка 500 тыс грн/мес от аренды этих квартир?
норм вариант кстати, я же говорю что лендлордство становится на профессиональные рельсы.
За 5500 можно снять. 16 - это байки. Новострой новостроем, но не втрое же за него переплачивать.
Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн. С хорошим расоположением и в хорошем месте - от 12 тыс. А снять можно и комнату в клоповнике на ДВРЗ, это вообще ничего не значит
Faceless
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Додано: Сер 15 січ, 2020 11:55
Faceless написав:
..
Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн..
Это смотря где. В ближайшем заКиеве, вроде софиевок/вишневых новые хаты сдают за 7000-7500
sequence
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Додано: Сер 15 січ, 2020 22:01
sequence написав: investorkiev написав:
.. оптовиках у которых 30 квартир, сдающихся по 16-17тыс грн каждая? ..
таким есть смысл строить доходные дома под свой проект и бюджет.
Не совсем. Геммора много, не факт что документацию оформишь, да и что это за дом на 30 квартир?
Минимум 200, а то и 300 квартир должно быть в «свечке» доходного дома.
investorkiev
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Додано: Сер 15 січ, 2020 22:05
Faceless написав:
Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн. С хорошим расоположением и в хорошем месте - от 12 тыс. А снять можно и комнату в клоповнике на ДВРЗ, это вообще ничего не значит
Несколько человек знаю, снимают на Троещине, на Виноградаре, на Борщаговке, все в районе 5500, даже до 6 никому не повысили. Не комнаты, однушки 30+ метров, конечно, не евроремонт, но техника и мебель вся есть, краны работают.
hxbbgaf
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