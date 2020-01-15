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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 січ, 2020 23:35
hxbbgaf написав: Faceless написав:
Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн. С хорошим расоположением и в хорошем месте - от 12 тыс. А снять можно и комнату в клоповнике на ДВРЗ, это вообще ничего не значит
Несколько человек знаю, снимают на Троещине, на Виноградаре, на Борщаговке, все в районе 5500, даже до 6 никому не повысили. Не комнаты, однушки 30+ метров, конечно, не евроремонт, но техника и мебель вся есть, краны работают.
А стоит глянуть то, что в пешей доступности к метро, и цены почти умножаются на два, самое недорогое что по знакомым это 6500 на Лукьяновке
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Faceless
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Додано: Сер 15 січ, 2020 23:57
Жо.пастая арендаторша попросила зафиксировать аренду в доларе, потому что «слышала что бакс будет по 15».
Что посоветуете, коллеги?
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investorkiev
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Додано: Чет 16 січ, 2020 00:26
investorkiev написав:
Жо.пастая арендаторша попросила зафиксировать аренду в доларе, потому что «слышала что бакс будет по 15».
Что посоветуете, коллеги?
Вот пА 15 и зафиксируйте!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 16 січ, 2020 00:33
investorkiev написав:
Жо.пастая арендаторша попросила зафиксировать аренду в доларе, потому что «слышала что бакс будет по 15».
Что посоветуете, коллеги?
Можно фотку?
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airmax78
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