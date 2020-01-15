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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1740174117421743

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн. С хорошим расоположением и в хорошем месте - от 12 тыс. А снять можно и комнату в клоповнике на ДВРЗ, это вообще ничего не значит

Несколько человек знаю, снимают на Троещине, на Виноградаре, на Борщаговке, все в районе 5500, даже до 6 никому не повысили. Не комнаты, однушки 30+ метров, конечно, не евроремонт, но техника и мебель вся есть, краны работают.

А стоит глянуть то, что в пешей доступности к метро, и цены почти умножаются на два, самое недорогое что по знакомым это 6500 на Лукьяновке
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Жо.пастая арендаторша попросила зафиксировать аренду в доларе, потому что «слышала что бакс будет по 15».

Что посоветуете, коллеги?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 00:26

  investorkiev написав:Жо.пастая арендаторша попросила зафиксировать аренду в доларе, потому что «слышала что бакс будет по 15».
Что посоветуете, коллеги?
Вот пА 15 и зафиксируйте!
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asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 00:33

  investorkiev написав:Жо.пастая арендаторша попросила зафиксировать аренду в доларе, потому что «слышала что бакс будет по 15».

Что посоветуете, коллеги?

Можно фотку?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:55

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн. С хорошим расоположением и в хорошем месте - от 12 тыс. А снять можно и комнату в клоповнике на ДВРЗ, это вообще ничего не значит

Несколько человек знаю, снимают на Троещине, на Виноградаре, на Борщаговке, все в районе 5500, даже до 6 никому не повысили. Не комнаты, однушки 30+ метров, конечно, не евроремонт, но техника и мебель вся есть, краны работают.


Виноградарь, 30м2 студия, почти на 70% выше названной Вами суммы. Сдалась в с 4-го просмотра. Если-бы не срочность, сдалась-бы еще выше.
За 5500 сдают бабушки, которые клеят объявы на столбах.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:04

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Жо.пастая арендаторша попросила зафиксировать аренду в доларе, потому что «слышала что бакс будет по 15».

Что посоветуете, коллеги?

Можно фотку?


Бакса? Макс, Вы никогда не видели бакс?

Зображення
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:12

  asti написав:
  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн. С хорошим расоположением и в хорошем месте - от 12 тыс. А снять можно и комнату в клоповнике на ДВРЗ, это вообще ничего не значит
Несколько человек знаю, снимают на Троещине, на Виноградаре, на Борщаговке, все в районе 5500, даже до 6 никому не повысили. Не комнаты, однушки 30+ метров, конечно, не евроремонт, но техника и мебель вся есть, краны работают.
Да, есть такое.
Такие квартиры сдают те, кто их не покупал - они их или получили или в наследство достались, короче, манна небесная. Потому и не заморачиваются особо, 5500 так 5500, лишь бы платили вовремя.


Есть такие. Исчезающий вид, занесены в Красную книгу.

На рынок не влияют от слова "совсем", ибо предложения таких квартир ничтожно мизерное и "уходит" с "дракой у подъезда" через час после дачи объявы.
У меня знакомые такое пытались найти когда-то - своей машины не было, всю ночь насиловали Интернет, договаривались на просмотр на 7 утра, вызывали такси на 6 утра, а уже в дороге "извините, квартира уже сдана, просмотра не будет".
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:18

  rjkz написав:У меня знакомые такое пытались найти когда-то - своей машины не было, всю ночь насиловали Интернет, договаривались на просмотр на 7 утра, вызывали такси на 6 утра, а уже в дороге "извините, квартира уже сдана, просмотра не будет".


От жлобства одни неудобства (с).

Поражает на какие ужасы готовы пойти люди, лишь бы не доплатить лендлорду пару копеек.

А ведь лендлорд их заслужил, эти деньги. Он копил свой капитал, отказывая себе во многих удовольствиях. Он мучительно выбирал обьект и рисковал. Он договаривался со строителями, тратил время и нервы, ездил выбирал материалы и мебель.

И теперь он просто хочет взять свое. Но нет - нужно блин заказывать такси на 6 утра, лишь бы не заплатить справедливую цену...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:43

  investorkiev написав:
  rjkz написав:У меня знакомые такое пытались найти когда-то - своей машины не было, всю ночь насиловали Интернет, договаривались на просмотр на 7 утра, вызывали такси на 6 утра, а уже в дороге "извините, квартира уже сдана, просмотра не будет".


От жлобства одни неудобства (с).

Поражает на какие ужасы готовы пойти люди, лишь бы не доплатить лендлорду пару копеек.

А ведь лендлорд их заслужил, эти деньги. Он копил свой капитал, отказывая себе во многих удовольствиях. Он мучительно выбирал обьект и рисковал. Он договаривался со строителями, тратил время и нервы, ездил выбирал материалы и мебель.

И теперь он просто хочет взять свое. Но нет - нужно блин заказывать такси на 6 утра, лишь бы не заплатить справедливую цену...


Лендлорд заслужил. Платить ему и не иметь головняка или платить за такси и тратить нервы - выбор у каждого свой.То же самое можно сказать об услугах маклера - можно найти нормального и за него держаться или пытаться найти без него, но перелопатить тысячи вариантов с "именно эта квартира уже сдана, но есть другая" (с) :mrgreen:
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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  #<1 ... 1740174117421743
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