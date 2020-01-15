Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн. С хорошим расоположением и в хорошем месте - от 12 тыс. А снять можно и комнату в клоповнике на ДВРЗ, это вообще ничего не значит
Несколько человек знаю, снимают на Троещине, на Виноградаре, на Борщаговке, все в районе 5500, даже до 6 никому не повысили. Не комнаты, однушки 30+ метров, конечно, не евроремонт, но техника и мебель вся есть, краны работают.
А стоит глянуть то, что в пешей доступности к метро, и цены почти умножаются на два, самое недорогое что по знакомым это 6500 на Лукьяновке
Faceless написав:Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн. С хорошим расоположением и в хорошем месте - от 12 тыс. А снять можно и комнату в клоповнике на ДВРЗ, это вообще ничего не значит
Несколько человек знаю, снимают на Троещине, на Виноградаре, на Борщаговке, все в районе 5500, даже до 6 никому не повысили. Не комнаты, однушки 30+ метров, конечно, не евроремонт, но техника и мебель вся есть, краны работают.
Виноградарь, 30м2 студия, почти на 70% выше названной Вами суммы. Сдалась в с 4-го просмотра. Если-бы не срочность, сдалась-бы еще выше. За 5500 сдают бабушки, которые клеят объявы на столбах.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Faceless написав:Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн. С хорошим расоположением и в хорошем месте - от 12 тыс. А снять можно и комнату в клоповнике на ДВРЗ, это вообще ничего не значит
Несколько человек знаю, снимают на Троещине, на Виноградаре, на Борщаговке, все в районе 5500, даже до 6 никому не повысили. Не комнаты, однушки 30+ метров, конечно, не евроремонт, но техника и мебель вся есть, краны работают.
Да, есть такое. Такие квартиры сдают те, кто их не покупал - они их или получили или в наследство достались, короче, манна небесная. Потому и не заморачиваются особо, 5500 так 5500, лишь бы платили вовремя.
Есть такие. Исчезающий вид, занесены в Красную книгу.
На рынок не влияют от слова "совсем", ибо предложения таких квартир ничтожно мизерное и "уходит" с "дракой у подъезда" через час после дачи объявы. У меня знакомые такое пытались найти когда-то - своей машины не было, всю ночь насиловали Интернет, договаривались на просмотр на 7 утра, вызывали такси на 6 утра, а уже в дороге "извините, квартира уже сдана, просмотра не будет".
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz написав:У меня знакомые такое пытались найти когда-то - своей машины не было, всю ночь насиловали Интернет, договаривались на просмотр на 7 утра, вызывали такси на 6 утра, а уже в дороге "извините, квартира уже сдана, просмотра не будет".
От жлобства одни неудобства (с).
Поражает на какие ужасы готовы пойти люди, лишь бы не доплатить лендлорду пару копеек.
А ведь лендлорд их заслужил, эти деньги. Он копил свой капитал, отказывая себе во многих удовольствиях. Он мучительно выбирал обьект и рисковал. Он договаривался со строителями, тратил время и нервы, ездил выбирал материалы и мебель.
И теперь он просто хочет взять свое. Но нет - нужно блин заказывать такси на 6 утра, лишь бы не заплатить справедливую цену...
rjkz написав:У меня знакомые такое пытались найти когда-то - своей машины не было, всю ночь насиловали Интернет, договаривались на просмотр на 7 утра, вызывали такси на 6 утра, а уже в дороге "извините, квартира уже сдана, просмотра не будет".
От жлобства одни неудобства (с).
Поражает на какие ужасы готовы пойти люди, лишь бы не доплатить лендлорду пару копеек.
А ведь лендлорд их заслужил, эти деньги. Он копил свой капитал, отказывая себе во многих удовольствиях. Он мучительно выбирал обьект и рисковал. Он договаривался со строителями, тратил время и нервы, ездил выбирал материалы и мебель.
И теперь он просто хочет взять свое. Но нет - нужно блин заказывать такси на 6 утра, лишь бы не заплатить справедливую цену...
Лендлорд заслужил. Платить ему и не иметь головняка или платить за такси и тратить нервы - выбор у каждого свой.То же самое можно сказать об услугах маклера - можно найти нормального и за него держаться или пытаться найти без него, но перелопатить тысячи вариантов с "именно эта квартира уже сдана, но есть другая" (с)
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.