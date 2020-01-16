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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 16 січ, 2020 07:30
hxbbgaf написав: Faceless написав:
Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн. С хорошим расоположением и в хорошем месте - от 12 тыс. А снять можно и комнату в клоповнике на ДВРЗ, это вообще ничего не значит
Несколько человек знаю, снимают на Троещине, на Виноградаре, на Борщаговке, все в районе 5500, даже до 6 никому не повысили. Не комнаты, однушки 30+ метров, конечно, не евроремонт, но техника и мебель вся есть, краны работают.
В мене приятель здає 2к квартиру за 4500. Поруч з метро. В непоганому стані. Для нього оренда - не основний прибуток. Квартиранти сидять вже 6 років без змін.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:39
Доброй ночи форумчане. Посоветуйте плиз-заканчивается мой договор с арендатором. Чувак вменяем, живёт уже два года с собакой, госслужащий. Квартира-однуха, второй дом от метро лукьянь.Наследство, не бабушатник, но и не навье. Стеклопакеты, бойлер, норм санузел, крашенные флизелиновые обои, делала косметику года три назад. Как говорится чистенько аккуратненько. Мебель -вся не новее 2000ных. Сдавала за 8600. Сейчас хочу понимать- поднимать мне аренду или нет. Лендлордизм вообще не основной доход, так что не в теме особо. Спасибо.
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pcust32
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:27
pcust32, если цена два года не менялась - поднимайте до 9000грн.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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